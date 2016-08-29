مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مرند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که پیش از ظهر دوشنبه همزمان با هفتمین روز هفته دولت و با حضور محمد حسن نژاد نماینده مرند و جلفا، راستگو معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ومسئولان شهرستانی برگزار شد، مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مرند با اعتباری در حدود چهار میلیارد ریال مورد بهره برداری قرارگرفت.

هزینه های صورت گرفته برای ساخت و بهره برداری از مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مرند توسط یک خیر مرندی تقبل شده است.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مرند در حاشیه این مراسم گفت: این مجتمع آموزشی که توسط خیر مرندی احداث شده، از مهر سال جاری نسبت به پذیرش دانشجو اقدام خواهد کرد.

محمدرضا شیخ خاطر نشان شد: دراین مرکز در دو رشته فوریت های پزشکی وعلوم آزمایشگاهی از مهر پذیرش دانشجو خواهیم داشت که از بهمن ماه شروع به تحصیل خواهند کرد.