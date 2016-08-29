پزشکان عمومی از طبابت دور مانده اند/وزارت بهداشت به فکر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نبود امنیت شغلی برای پزشکان عمومی عمده ترین مشکلی است که این قشر از جامعه با آن مواجه هستند و اگر چاره اندیشی برای آن نشود بخش مهمی از حوزه بهداشت و درمان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

یکی از اهداف طرح پزشک خانواده، تربیت پزشک عمومی و استفاده از ظرفیت آنها برای بکارگیری در این طرح بود اما متاسفانه به جهت اجرایی نشدن نظام ارجاع همچنان وضعیت فعالیت پزشکان عمومی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

امنیت شغلی پزشکان عمومی نیازمند حمایت وزارت بهداشت است

اکبر رنجبرزاده در واکنش به آمار مطرح شده مبنی بر بیکاری ۴۰ هزار پزشک عمومی در کشور، افزود: واقعیت آن است که جایگاه پزشک عمومی در کشور به درستی تعریف نشده به همین دلیل این قشر از جامعه پزشکی در وضعیت نامعلومی قرار دارند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد باید آینده روشنی برای پزشکان عمومی متناسب با شان و جایگاه‌شان تعریف شود، متاسفانه این افراد تحت الشعاع پزشکان متخصص قرار گرفتند لذا برنامه مشخص و مدونی برای آنها تعیین نشده است.

رنجبرزاده تصریح کرد: وزارت بهداشت باید با تشکیل کمیته‌ای به آنها ماموریت دهد تا با اختیارات خود بتوانند پزشکان عمومی را به چرخه وظایف اساسی خود بازگردانند تا این افراد به فعالیت هایی غیر از تخصص خود روی نیاورند چراکه این اقدام زیبنده نیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه پزشکان عمومی سفیران سلامت کشور هستند، تاکید کرد: باید از ظرفیت آنها به خوبی استفاده کرد زیرا این گروه از جامعه می توانند نقش موثری در اجرای برنامه های وزارت بهداشت داشته باشند و سلامت را برای مردم به ارمغان آورند.

رنجبرزاده یادآور شد: گذر زمان نباید مسیر امنیت شغلی پزشکان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد و باید قانون مدونی برای به کارگیری آنها تدوین شود لذا باید دولت لایحه ارایه دهد تا با تصویب مجلس، مسیر درستی برای پزشکان عمومی مشخص شود تا این گروه در حوزه بهداشت و درمان ماندگار شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: بهتر است وزارت بهداشت چالش‌ها در این زمینه را اعلام کند، در این زمینه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمادگی دارد تا مشکلات مطرح شده را رفع کند زیرا وضعیت فعلی برای پزشکان عمومی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست و باید فکری برای آن اندیشیده شود.

نظام ارجاع می‌توانست باعث اشتغال چندین هزار پزشک عمومی شود

رسول خضری در واکنش به آمار مطرح شده مبنی بر بیکاری ۴۰ هزار پزشک عمومی در کشور، افزود: با توجه به اهمیت استفاده از نیروی پزشک عمومی، در مجلس گذشته فراکسیون ارتقای طب عمومی را راه اندازی کردیم تا توانمندی پزشکان عمومی افزایش یافته و بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: در سیستم ارجاع می توان به خوبی از نیروی پزشک خانواده استفاده کرد اما متاسفانه به دلیل اینکه زیرساخت اجرای این طرح آماده نشد لذا همین عامل، سبب شد نتوانیم از نیروی پزشک عمومی به خوبی استفاده کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، تصریح کرد: برای هر پزشک حداقل صدها میلیون تومان سرمایه گذاری می شود تا بتوان از خدمات آنها بهره مند شد این درحالی است که بسیاری از پزشکان عمومی در کشور فعالیت چشمگیری ندارند.

وی با بیان اینکه بیشتر پزشکان عمومی اغلب به شغلی غیر از طبابت روی می آورند، یادآور شد: در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد فعالیت های حوزه سلامت بر دوش پزشکان عمومی است درحالی که در کشور ما از این نیرو استفاده نمی‌شود.

خضری تصریح کرد: زیرساخت های طرح پزشک خانواده از سال ۸۴ آغاز شد اما هنوز تربیت پزشک خانواده را شروع نکردیم درحالی که تربیت نیروی انسانی در نظام ارجاع می تواند این کمک را به بیماران کند تا بخش زیادی از درمان از سوی پزشک عمومی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: امید است در لایحه برنامه ششم توسعه بحث نظام ارجاع به گونه ای به دولت تکلیف شود تا با اجرایی شدن آن، استفاده از تعداد زیادی از پزشکان عمومی به عنوان پزشک خانواده در دستور کار قرار گیرد.

رفع مشکل بیکاری پزشکان عمومی در گرو اجرای پزشک خانواده

یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به آمار مطرح شده مبنی بر بیکاری ۴۰ هزار پزشک عمومی در کشور، افزود: متاسفانه به پزشکان عمومی در کشور بها داده نمی شود در صورتی که در اکثر کشورهای پیشرفته پزشک عمومی در راس حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: پزشکان متخصص باید بیمارانی که از طریق پزشکان عمومی ارجاع داده می شوند را ویزیت کنند اما این موضوع در کشور ما بی اهمیت است و همین عامل سبب شده مطب پزشکان عمومی در کشور خالی بماند.

شیویاری تصریح کرد: سرماخوردگی نیاز به مراجعه به پزشکان متخصص یا فوق تخصص ندارد؛ این اقدام هزینه بیماران را افزایش می دهد درحالی که پزشک عمومی به راحتی می تواند این بیماری را درمان کند.

وی یادآور شد: متاسفانه فرهنگ ارجاع در کشور جا نیفتاده است درحالی که باید با اطلاع رسانی درست و دقیق مراجعه به پزشکان عمومی فرهنگسازی شود تا مردم نیز در فعالیت پزشکان عمومی سهیم باشند.

شیویاری با بیان اینکه اجرا نشدن طرح پزشک خانواده باعث شده همچنان مشکل بیکاری پزشکان عمومی پابرجا باقی بماند، تصریح کرد: پزشکان عمومی مظلوم واقع شده اند درحالی که می توان از ظرفیت آنها به خوبی در عرصه سلامت استفاده کرد این درحالی است که اغلب این پزشکان به مشاغل دیگری غیر از طبابت روی آورده اند.

وی تاکید کرد: پزشک خانواده به صورت پایلوت تنها در دو استان فارس و مازندران اجرایی شده است که توقعمان از وزارت بهداشت آن بود که با ارزیابی نقاط ضعف این طرح، آن را در سایر استان های کشور اجرایی کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: وزارت بهداشت باید در طرح تحول سلامت جایی را نیز برای پزشکان عمومی باز کند تا در آینده به سمت و سویی رویم تا از پزشکان عمومی در پیکره حوزه سلامت به خوبی استفاده کرد.