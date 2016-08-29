مرکز قطعه بندی و بسته بندی گوشت در بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی بوشهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به افتتاح مرکز قطعه بندی و بسته بندیگوشت در بوشهر، گفت: این مرکز با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن، با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۷ نفر افتتاح شد.
مصطفی قلی پور اظهار کرد: در حال حاضر نیز با توجه به نیاز بازار استان، تامین گوشت سفید و قرمز بصورت بسته بندی و قطعه بندی شده از خارج از استان تامین می شود، لذا امیدواریم با رفع مشکلات و حمایت های بیشتر از صنایع تبدیلی کشاورزی در زمینه اعطای تسهیلات سرمایه ثابت و تشویق و هدایت سرمایه گذاران در این زمینه بتوان در آینده نزدیک شاهد بهره برداری تعداد بیشتری از اینگونه مراکز در استان باشیم.
بوشهر- مرکز قطعه بندی و بسته بندی گوشت با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن در بوشهر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی بوشهر، مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به افتتاح مرکز قطعه بندی و بسته بندیگوشت در بوشهر، گفت: این مرکز با ظرفیت اسمی ۵۰۰ تن، با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۱۷ نفر افتتاح شد.
نظر شما