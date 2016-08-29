۲۱۰ پروژه در شهرکهای صنعتی مازندران اجرا شد/ شناسایی ۳۲ شاخه صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به افتتاح ۱۲ پروژه زیرساختی با اعتبار شش میلیارد تومان هفته دولت در شهرمها و نواحی صنعتی استان افزود: مهمترین برنامه دولت این است که فضای اقتصاد کلان را امن کند وبرنامه های خروج از رکود را به واسطه سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری اجرا کند.

وی با بیان اینکه هفت برنامه اقتصاد مقاومتی مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است، یادآور شد: رونق بخشی به تولید از جمله برنامه هاست و تسهیلات مورد نیاز به واحدهای تولیدی تخصیص داده می شود.

موسوی با اشاره به اینکه تاکنون به ۴۷واحد تولیدی استان در مجموع ۴۹ میلیارد تومان تخصیص داده شده است گفت: مشکلات واحدهای تولیدی بلافاصله باید انجام شود و بررسی طرح ها در کارگروه های تخصصی انجام می شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ادامه داد: از بانکهای عامل تقاضا داریم با تساهل و تسامح بیشتری با واحدهای تولیدی برخورد کنند زیرا امسال سال اقتصاد مقاومتی است و باید به توان داخلی و تمرکز بر بنگاه های کوچک و متوسط تاکید شود.

وی تصریح کرد: پروژه تصفیه خانه صنعتی جویبار با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار، گازرسانی به پنج شهرک صنعتی شورمست، بابلکنار، نکا، بهشهر، مرزن آباد از جمله طرح های هفته دولت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران ادامه داد: پروژه فیبرنوری مخابرات در برخی شهرکها مانند رستمکلا و نکا اجرا شده است و منتظر اتصال مخابرات هستیم.

موسوی با بیان اینکه در طول سال گذشته هشت شهرک به ماشین اطفای حریق مجهز شده اند افزود: این درحالی است که در سال ۹۲ تنها دو شهرک به این ماشین مجهز بوده اند.

عقد قرارداد با ۳۸۷ سرمایه گذار در شهرکها و نواحی صنعتی مازندران

وی افزود: در سه سال گذشته ۳۸۷ قرارداد برای واگذاری زمین در شهرکها و نواحی صنعتی منعقد شده است و بیشترین سرمایه گذارنی که مراجعه کرده اند، اهلیت لازم را داشته اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران با اشاره به بهره برداری ۲۹۲ واحد تولیدی در دولت تدبیر و امید در شهرکها و نواحی صنعتی در استان اظهار داشت: بخش صنعت نیاز به آن دارد که بتواند با تعامل و ارتباط خود را در بازار مطرح کند و جامعه رسانه می تواند در این حوزه نقش آفرینی داشته باشد زیرا بسیاری از واحدهای ما مشکل بازار دارند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در فروش بازار مشکل دارند افزود: یکی از بخش ها و قشری که تخصص لازم را دارند و می تواند به واحدهای تولیدی کمک کنندف جامعه خبری است و باید راهکار اساسی و اصولی برای ایجاد این ارتباط بیندیشیم.

وی از شناسایی ۳۲ خوشه صنعتی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر دو خوشه صنعتی در استان اجرا شده است و با توجه به کارشناسی، خوشه صنایع دستی و گردشگری در غرب مازندران مناسب تشخیص داده شده است و از امسال این خوشه کلید خواهد خورد.

موسوی یادآور شد: همچنین مجوز شهرک صنعتی رامسر به عنوان شهرک تخصصی صنایع دستی و گردشگری گرفته شد و می تواند یکی از مزیت های غرب استان را رشد دهد.

وی با بیان اینکه تاکنون چهار تصفیه خانه شامل ناحیه صنعتی البرزتنکابنف تصفیه خانه سلمانشهر، چمستان و جویبار به اتمام رسیده است گفت: دو تصفیه خانه در بشل به ظرفیت ۱۵۰۰ متر مکعب در شبانه روز و تصفیه خانه تشبندان نیز احداث می شود و سه تصفیه خانه نیز کارهای مطالعاتی اش انجام شده است.