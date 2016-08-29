۳۰ هزار واحد مسکن مهر در زنجان واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم الله وثوق ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای مسکن مهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۳۲ هزار واحد مسکن مهر در استان زنجان عقد قرار دادشده است و با تحویل هزار و ۳۱۲ واحد مسکن مهر در هفته دولت ، در مجموع ۳۰ هزار واحد تاکنون به متقاضیان واگذار شده است.

وی اظهار کرد: دو هزار واحد باقی مانده مسکن مهر تاسه ماهه سوم سالجاری به بهره برداری رسیده و پرونده مسکن مهر در استان زنجان بسته می شود.

مدیر کل راه و شهر سازی استان زنجان گفت: طرحهای قابل افتتاح هزار و ۳۱۲ واحدی در قالب ۶ پروژه افتتاح می شود.

وثوق تاکید کرد: زنجان نخستین استان در کشور خواهد بود که پرونده مسکن مهر را تمام می کندو این موفقیت بزرگی برای اداره کل راه و شهرسازی است.

وی افزود:طرح های افتتاح هزار و ۳۱۲ واحد ما در قالب ۶ پروژه در شهرهای زنجان، خدابنده ، ابهر و خرمدره افتتاح می شود و این طرح ها جزو طرحهای خود مالکین بوده است.

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان یادآورشد: این واحدهای مسکن مهر واگذار شده به متقاضیان در شهرهای با جمعیت بالای ۲۵ هزار نفر می باشد.

وثوق افزود: واحدهایی که به متقاضیان از سال ۹۲ تاکنون در استان واگذار شده است تمام زیر ساخت ها و امکانات فراهم شده است.

وی تصریح کرد: پروژه قابل افتتاح پروژه ۱۴۰ واحدی در ۷ بلوک ودرقالب پنج طبقه بوده و از سازه های فلزی استفاده شده و سطح زیر بنای طرح ها ۸۰ متر و دو خوابه است و تمام ملزومات برای بهره برداری بهره برداری فراهم شده است.