خوانش نمایشنامه «پزشک نازنین» در تماشاخانه «دا»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «پزشک نازنین» اثر نیل سایمون به بیان رفتارهای اجتماعی با زبان طنز می پردازد که قرار است خوانش آن به کارگردانی مریم باقری در تماشاخانه «دا» انجام شود.

مریم باقری در کارنامه خود کارگردانی نمایشنامه خوانی «پلیکان» به نویسندگی مریم الهامیان با تکنیک سایه و نمایشنامه خوانی «کلفت ها» را دارد.

گروه و عوامل این نمایشنامه حدود یک ماه است که مشغول تمرین هستند و قرار است ۱۳ شهریورماه ساعت ۲۱ خوانش آن اجرا شود.

مرضیه صدرایی، میرنادر مظلومی، محمد عبدی، مهری زندی، مینو کرمیان نسب خوانش این نمایشنامه را بر عهده دارند و دانیال نوری مقدم با موسیقی زنده این اجرا را همراهی می کند. دستیار کارگردان این خوانش نیز مریم صادقیان امین است.