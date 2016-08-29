تروریسم به واسطه زیاده خواهی کشورهای استعمارگر فراگیر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن زیر بیانیه دبیرخانۀ دائمی ائتلاف جهانی علیه تروریسم به مناسبت هشتم شهریورماه «روز مبارزه با تروریسم» است که از نظر می گذرد.

در تقویم جمهوری اسلامی ایران، هشتم شهریورماه یادآور عملیات کم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد کشورمان در سال ۱۳۶۰ ه.ش است که به شهادت دو یار دیرین انقلاب اسلامی و مسئول بلندپایه، شهیدان« محمد علی رجایی»، رئیس جمهور اسلامی ایران و «محمد جواد باهنر»، نخست وزیر کشورمان و تنی چند از همراهان آنها انجامید. این اقدام تروریستی که به دست عوامل ضد انقلاب وابسته به گروه های جاسوسی و اطلاعاتی غرب و با هدف مقابله با اراده انقلابی ملت ایران و فروپاشی نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران انجام شد، در میان سایر عملیات های تروریستی به دلیل شهادت مسئولین طراز اول دستگاه اجرایی یک کشور، بی سابقه است.

دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی علیه تروریسم مستقر در مجمع جهانی صلح اسلامی، ضمن محکومیت این اقدام تروریستی، معتقد است: هر گونه اقدام در جهت از بین بردن انسان ها، در دیدگاه کلیه مکاتب بشری امری غیر انسانی و مورد نکوهش می باشد و ترور به عنوان حربه ای ناجوانمردانه که اغلب در مورد بیگناهان اعمال شده یا موجب صدمه به بی گناهان می گردد؛ امری مزموم بوده و از محکومیت گسترده تری برخوردار است.

هر چند پدیده شوم «ترور و تروریسم» از قدمتی به تاریخ بشر برخوردار است؛ اما به واسطه زیاده خواهی افراد، گروه ها و کشورهای استعمارگر تبدیل به پدیده ای فراگیر شده است به نحوی که کمتر نقطه ای در جهان از اثرات زیانبار آن در امان است. امروزه تروریسم، به اساسی ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناک ترین تهدیدها بر ضد حقوق ملت ها و ثبات بین المللی تبدیل شده است. به گونه ای که اکنون بیش از ۵۰۰ سازمان تروریستی در جهان فعالیت دارند و سالانه میلیون ها دلار برای اقدامات خود هزینه می نمایند. بدون تردید انجام این فعالیت گسترده و با این هزینه مالی سنگین بدون حمایت نظام سلطه امکان پذیر نیست.

به نظر این دبیرخانه:

• سوءاستفاده قدرت های استکباری از مفهوم ارزشی «مبارزه با تروریسم» از بزرگترین چالش های جامعه بشری امروز است. ابهام در تعریف واژه ی تروریسم، نسبت دادن تروریسم به صورت دلخواه وگزینشی، تمسک جستن « مبارزه با تروریسم » برای هر گونه اعمال خشونت و زور و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی نظیر حق حیات و ملیت، زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات جهانی به بهانه مبارزه با تروریسم و…..همگی نمونه ای از این سوء استفاده ها می باشد که بخصوص در دهه اخیر به ابزاری برای فزون خواهی و توسعة اهداف و مطامع و تثبیت قدرت نامشروع شان بکار گرفته شده است.

• مدعیان مبارزه با تروریسم خود بزرگترین شبکه های تروریستی جهانی را مدیریت کرده و منظم ترین ساختارهای تروریستی را در قالب تروریسم دولتی طراحی می نمایند.

• دبیرخانه ائتلاف جهانی علیه تروریسم از مجامع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان قاطعانه درخواست می کند تا تصمیمات اساسی برای برخورد ریشه ای با ترور و گروه های تروریستی اتخاذ نمایند.

• دبیرخانه معتقد است؛ بایستی جامعه جهانی بر علیه تروریسم متحد گردد و عوامل سازمانی، مالی، نظامی و فنی که از تروریسم حمایت می کنند به طور جدی مسدود و قطع شوند.

• دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی علیه تروریسم مستقر در مجمع جهانی صلح اسلامی، معتقد است حوادث تروریستی در هر جای جهان و علیه هر فرد یا گروهی صورت پذیرد، دل انسان های آزاده و آزادیخواه را به درد می آورد. بنابراین ضمن دعوت به مبارزه جدی با پدیده شوم تروریسم و همکاری بین المللی در جهت نابودی آن و همچنین افشای نقش مدعیان دروغین حقوق بشر، هرگونه تعرض به غیرنظامیان در اقصی نقاط جهان را محکوم می کند و اعلام می دارد بر اساس آموزه های تمامی ادیان الهی و تعالیم سعادت بخش دین اسلام، در راستای تظلم خواهی و دفاع از قربانیان ترور فعالیت علمی و فرهنگی خود را با کمک گرفتن از نخبگان، اندیشمندان و سازمان های مردم نهاد و مدافع حقوق بشر، مصمم تر از همیشه ادامه خواهد داد.

«دبیرخانه دائمی ائتلاف جهانی علیه تروریسم»

مجمع جهانی صلح اسلامی

هشتم شهریورماه ۱۳۹۵