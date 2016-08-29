اس۳۰۰ نماد همکاری راهبردی تهران-مسکو/آسمان ایران امن تر از همیشه

خبرگزاری مهر_ گروه سیاست: در اوایل سال جاری خبرهایی از ورود اولین محموله سامانه اس ۳۰۰ به ایران در شبکه های مجازی منتشر شد؛ خبری که بلافاصله با عکس هایی که از حضورش در ایران منتشر شد به یکی از مهمترین موضاعات خبری تبدیل و حساسیت کشورهای دیگر را در پی داشت.

این خبر را که پیش از این در فضای مجازی منتشر شده بود، حسین جابری انصاری سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اواخر فروردین ماه تایید کرد و گفت که بخش اول قرارداد بین ایران و روسیه مسیر خود را طی کرده است.

در ادامه سامانه اس ۳۰۰ در رژه ۲۹ فروردین بطور رسمی به نمایش درآمد تا بصورت عینی تر نشان دهد که روس ها به تعهدشان به ایران اگرچه دیرهنگام اما عمل کرده اند.

در گام بعدی و در ۵ ماه گذشته بیشتر گمان زنی ها پیرامون محل استقرار این سامانه بوده است. اندیشکده آمریکایی «استراتفور» با استناد به برخی تصاویر ماهواره ای مدعی شد ایران در حال زمینه چینی برای عملیاتی کردن سامانه دفاع موشکی اس – ۳۰۰ است که اولین بخش از آن را در ماه می سال میلادی جاری (۲۰۱۶) از روسیه تحویل گرفت. به ادعای استراتفور، تصاویر ماهواره ای حاکی از اجرای عملیات ساختمانی فشرده در یکی از پایگاه های نظامی شرق تهران واقع در منطقه «افسریه» است.

با تمام فضاسازی های رسانه ای، محل و نحوه استقرار این سامانه موشکی در پرده ای از ابهام قرار داشت و تا شب گذشته هیچ تصاویر کامل و عملیاتی از این سامانه منتشر نشده بود. اما در آستانه دهم شهریور ماه سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء برای نخستین بار گزارشی از استقرار و نحوه عملیاتی شدن این سامانه از بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما پخش شد. فیلمی که سامانه اس ۳۰۰ را بطور کامل و به همراه لانچرهای پرتاپ عملیاتی شده نشان می دهد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار روزگذشته شان با فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی مخالفت و جنجال گسترده در خصوص سامانه موشکی اس۳۰۰ و یا تأسیسات حفاظت‌شده فردو را نمونه‌هایی از خباثت دشمن ملت ایران خواندند و افزودند: «سامانه اس۳۰۰ ابزاری دفاعی است نه تهاجمی، اما آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را کردند که جمهوری اسلامی از این امکان برخوردار نشود.»

هرچند هنوز بطور کامل مشخص نیست که سامانه اس ۳۰۰ قرار است کجا مستقر شود اما در ابتدای گزارش پخش شده در شبکه یک، با پخش تصاویری از موشک‌های هاگ، اعلام می‌شود که این منطقه در کنار تاسیسات هسته‌ای فردو قرار دارد، اما محل دقیق استقرار اس ۳۰۰ اعلام نمی شود. اگرچه ممکن است این سامانه در اطراف تاسیسات هسته ای فردو مستقر باشد اما در هیچ جای دنیا محل استقرار سامانه های پدافندی و موشکی رسما اعلام نمی شود و آنچه در این میان مهم است اجرای این قرارداد مهم نظامی از سوی روس ها و بهره گیری ایران از آن در جمع تجهیزات دفاعی کشور است. به بیان دیگر حالا آسمان ایران شاهد امنیت بیشتری خواهد بود و تاثیر این سامانه در بنیه دفاعی ایران بسیار مهم است.

سامانه موشکی اس ۳۰۰، یک سامانه سطح‌ به ‌هوای دوربرد و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع‌هاست و در واقع نوع تکمیلی سامانه پدافندی ارتفاع بالای اس۲۰۰ به شمار می‌رود. این سامانه اواخر دهه ۱۹۷۰ توسط شرکت همکاری‌های صنعتی آلماز برای نیروی دفاع هوایی شوروی ساخته شد و مدل‌های مختلف این موشک در سازمان ناتو با نام‌های سام ۱۰، سام ۱۲ و سام ۲۰ شناخته می‌شوند.

اگرچه جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن دانش ساخت تسلیحات مختلف بویژه در حوزه موشکی، نشان داده که نیاز چندانی به تجهیزات خارجی ندارد و با رونمایی از سامانه پدافند هوایی «باور ۳۷۳» در روز صنعت دفاعی، بیش از پیش توان دفاعی خود را به رخ جهانیان کشید اما تحویل و استقرار سامانه اس ۳۰۰ نشان دهنده افزایش سطح همکاری تهران- مسکو است. همکاری های راهبردی که مصادیق آن در ماه های اخیر افزایش یافته و آخرینش در بهره گیری روسها از پایگاه هوایی نوژه برای بمباران مواضع گروه های تکفیری در سوریه، متجلی شد. بدون شک ارتقاء همکاری و تعاملات راهبردی تهران با کشورهای موثر دنیا به مذاق غربی ها و در راس آنها آمریکایی ها خوش نمی آید و این دلیل کارشکنی ها متعدد آنها برای اجرایی نشدن قرارداد اس ۳۰۰ است.