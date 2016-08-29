واگذاری غیراصولی یک شرکت حمل و نقلی/اعتصاب کارکنان و رانندگان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقلی کشور بود که متاسفانه در جریان خصوصی سازی با مشکلات زیادی روبرو شد. این شرکت که تا پیش از این متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بود از حدود دوماه پیش به بخش خصوصی واگذار شد.

این شرکت با میلیاردها تومان بدهی با رقمی کمتر از ارزش واقعی به بخش خصوصی فروخته شد، اما از زمانی که مدیران جدید وارد این شرکت شده‌اند، بحران‌های اقتصادی به کارمندان و رانندگان شرکت تسری یافته و منجر به اعتصابات پی در پی در این شرکت شده است.

یکی از کارمندان این شرکت در تماس با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شرکت که در گذشته جزو ۱۰ شرکت برتر حمل و نقلی بوده است، گفت: این شرکت در هفته گذشته با اعتصاب گسترده کارکنان روبرو شد و در دو روز گذشته رانندگان جلوی این شرکت تجمع کرده و حتی درگیری‌هایی هم داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تمام هفته گذشته کارمندان شرکت در اعتصاب بودند، افزود: امروز ۸ شهریور است اما هنوز حقوق مرداد را پرداخت نکرده‌اند و فکری هم به حال مشکلات نمی‌کنند. رانندگان از چند روز پیش مدام جلوی در شرکت تجمع می‌کنند اما مدیران به وضع موجود رسیدگی نکرده‌اند و حتی در این مدت یک بارنامه هم صادر نشده است.