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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

واگذاری غیراصولی یک شرکت حمل و نقلی/اعتصاب کارکنان و رانندگان

واگذاری غیراصولی یک شرکت حمل و نقلی/اعتصاب کارکنان و رانندگان

به دنبال واگذاری غیراصولی یک شرکت بزرگ حمل و نقلی به بخش خصوصی در دو ماه گذشته، مشکلات زیادی گریبانگیر کارمندان و رانندگان این شرکت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقلی کشور بود که متاسفانه در جریان خصوصی سازی با مشکلات زیادی روبرو شد. این شرکت که تا پیش از این متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بود از حدود دوماه پیش به بخش خصوصی واگذار شد.

این شرکت با میلیاردها تومان بدهی با رقمی کمتر از ارزش واقعی به بخش خصوصی فروخته شد، اما از زمانی که مدیران جدید وارد این شرکت شده‌اند، بحران‌های اقتصادی به کارمندان و رانندگان شرکت تسری یافته و منجر به اعتصابات پی در پی در این شرکت شده است.

یکی از کارمندان این شرکت در تماس با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شرکت که در گذشته جزو ۱۰ شرکت برتر حمل و نقلی بوده است، گفت: این شرکت در هفته گذشته با اعتصاب گسترده کارکنان روبرو شد و در دو روز گذشته رانندگان جلوی این شرکت تجمع کرده و حتی درگیری‌هایی هم داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تمام هفته گذشته کارمندان شرکت در اعتصاب بودند، افزود: امروز ۸ شهریور است اما هنوز حقوق مرداد را پرداخت نکرده‌اند و فکری هم به حال مشکلات نمی‌کنند. رانندگان از چند روز پیش مدام جلوی در شرکت تجمع می‌کنند اما مدیران به وضع موجود رسیدگی نکرده‌اند و حتی در این مدت یک بارنامه هم صادر نشده است.

کد مطلب 3755323

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    نظرات

    • سعید رضایی ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      شرکت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی واز شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بود که دو ماه پیش بدون ارزیابی مجدد وبا قیمت اندک بفروش رفت.....
    • قاسمی ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      سلام ما هم جزاین شرکت هستیم
    • ناصری ۰۷:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      متاسفانه شرکت رو زمین گیر کردن کاش مسئولین مربوطه سریعتر رسیدگی کنن. با اين وضعیت مطمئنا شرکت نابود میشه
    • کارگر ۰۷:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      اقا وضع پرسنل وراننده های این شرکت خیلی بدتر از اون چیزی هست که حتی به فکر شما خطور نکرده تمام حقوق و مزایا و کارانه و بهره وری و حتی اضافه کاری و پول نهار این بچه ها رو هم نمیدن از مسئولین کشور تقاضا داریم به وضع هزار و چهارصد نفر ادم که دارن تو این مجموعه زحمت میکشن رسیدگی کنن اقا به داد این شرکت برسید تو رو خدا
    • کارمند خلیج فارس ۰۷:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
      0 0
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      من یکی از کارمندان شرکت خلیج فارس هستم، مشکل ما فقط زمان پرداخت حقوق نیست، مشکلات ما شامل اینهاست: قطع بیمه تکمیلی درحالی که سهم کارگر از حقومان کم میشود! قطع کارانه، قطع بهره وری، عدم ارتقا رتبه و گروه کارکنان بعد گذشت سالها زحمت که باعث پایین ماندن دستمزد کارکنان شده، عدم پرداخت پاداش، کم کردن ساعات اضافه کاری و ابهام در پرداخت اضافه کاری باقی مانده، عدم پرداخت هزینه ناهار کارکنان که بر ذمه شرکت است لطفا به گوش مسئولین برسانید
    • گمنام ۰۸:۳۸ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
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      شرکتی که در صنعت حمل و نقل واسه خودش غولی بود حالا کار به جایی رسیده که طلبکاران اموال شرکت را دارن توقیف میکنن . خدا لعنت کنه اونی رو که شرکت رو به این روز اندخت...... تکلیف این همه پرسنل هم معلوم نیست چی میخواد بشه؟؟؟

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