امین اکبری مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم مچ اندازی خراسان شمالی که از دیروز عازم مسابقات بین المللی آذربایجان غربی شده بود در کنار تیم های عراق، روسیه، ازبکستان، ترکیه به میدان خواهد رفت.

وی افزود: این نخستین رقابت های بین المللی مچ اندازی است که میزبانی آن را ایران بر عهده دارد و از خراسان شمالی نیز ایرج شاهسوندی، صادق توکل، سجاد گریوانی و رضا ریحانی در این مسابقات حضور دارند.

وی تصریح کرد: این رقابت ها در دو سطح آماتور و پیشرفته طی روزهای ۹ لغایت ۱۱ شهریور ماه به میزبانی شهرستان شاهین دژ برگزار می شود.