به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح خانه احزاب خراسان رضوی با اشاره به ضرورت وجود نشاط سیاسی در جامعه اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز تلاش بر این بوده که فعالان سیاسی بتوانند فعالیت های خود را گسترش دهند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، مراحل لازم برای ایجاد احزاب فعال و پویا در کشور طی شده و هم اکنون بیش از ۲۰۰ حزب و گروه سیاسی دارای مجوز هستند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه باید تلاش کنیم زمینه برای فعالیت‌های گسترده و قانونمند احزاب فراهم شود، گفت: نظام، دولت و جامعه این آمادگی را دارند که زمینه را برای فعالیت قانونمند احزاب فراهم کنند و مردم ما به فعالیت سیاسی و مشارکت در سرنوشت خود علاقه‌مند هستند.

مقیمی تاکید کرد: باید فعالیت‌های سیاسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی در تمام فعالیت هایمان مشهود باشد و برای تحقق این توسعه، از ظرفیت احزاب بهره مند شویم.

وی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد فضای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اظهار کرد: احزاب می توانند نظارت عامه ای را در جامعه شکل دهند و دولت آمادگی پذیرش این نظارت را دارد.

قائم مقام و معاون وزیر کشور در امور سیاسی بیان کرد: هر زمان که فعالیت و نقش نظارتی احزاب کمرنگ می شود، چون نظارت عامه نیز کم می‌شود، به فسادهای مختلف برمی‌خوریم.

وی با اشاره به اینکه نظارت عامه جامعه، از انحرافات پیشگیری می کند و سبب می شود راه صحیح طی شود، بیان کرد: اگر احزاب، قوی شکل بگیرند، کادرسازی کنند و این کادرها در مدیریت و اداره کشور به کار گرفته شود، یک کار حزبی سازمان یافته انجام شده و می توانیم زودتر به اهداف مد نظام جمهوری اسلامی برسیم.

مقیمی با تأکید بر اینکه باید زمینه فعالیت احزاب قانونی فراهم شود، گفت: از نظر ما احزاب قانونی عبارتند از سازمان‌ها، تشکل‌ها و گروه هایی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفته اند و دولت خود را موظف می داند از این گروه ها حمایت کند.

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: دولت طی سه سال گذشته تلاش خود را به کار گرفت که همه احزاب قانونی بتوانند فعالیت کنند و جلسات، سخنرانی‌ها و میتینگ های آنها بدون مشکل برگزار شود، در انتخابات سال گذشته نیز سخنرانی شخصیت ها در حمایت از نامزدهای مدنظرشان در سراسر کشور برگزار شد و تنها به تعداد انگشتان یک دست، شاهد لغو سخنرانی ها بودیم.

وی با بیان اینکه در این انتخابات همه گروه های مطرح کشور خود را پیروز می دانستند، افزود: در زمان انتخابات مجلس در سال گذشته، احزاب و گروه های سیاسی در هر استان دور یکدیگر جمع شدند و خود را مقید به پیروی از یک منشور مشخص کردند و نتیجه اش آن بود که ۱۲ هزار نفر در انتخابات ثبت نام کردند که عدد بسیار بالایی به نسبت دوره های قبل است.

مقیمی با اشاره به تعطیلی خانه احزاب در ابتدای دولت یازدهم گفت: وزیر کشور در همان موقع به معاون سیاسی خود دستور داد که راه اندازی مجدد خانه احزاب را در دستور کار قرار دهد.

قائم مقام و معاون وزیر کشور در امور سیاسی خاطرنشان کرد: خانه احزاب یک تشکل صنفی است نه سیاسی، بنابراین ما با نمایندگان تشکل های سه جناح سیاسی اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل صحبت کردیم و به این جمع بندی رسیدیم که مدیریت خانه احزاب به عنوان یک تشکل صنفی می تواند فعال بوده و بر بسیاری از مسائل نظارت داشته باشد.

وی افزود: به جهت اینکه مانع از کشیده شدن خانه احزاب به یک سمت و سوی مشخص شویم، تدبیری اندیشیده شد که مثلث اصولگرایان، اصلاح طلبان و مستقلین، خانه احزاب را مدیریت کرده و هر سال یکی از این جناح های سیاسی، این خانه را اداره کند.

مقیمی تأکید کرد: همانطور هم که در انتخابات سال قبل شاهد بودیم، با این که مدیریت خانه احزاب با گروه های اصولگرایی بود، اما در هیچ مقطعی جناحی عمل نکرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه با تشکیل خانه احزاب، دولت دیگر برای احزاب تعیین تکلیف نکرده و در کار آنها ورود پیدا نمی کند، گفت: خانه احزاب یک انجمن صنفی است که امور مربوط به احزاب را دنبال می کند و در آن یک کار دموکراتیک انجام می شود.