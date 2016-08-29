بهره برداری از پروژه های بهزیستی آذربایجان شرقی بمناسبت هفته دولت

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم که صبح امروز به آذربایجان شرقی سفر کرده است، پس از ورود به تبریز و با حضور مسئولان استانی، برخی از پروژه های اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی را بمناسبت هفته دولت افتتاح کرد.

مجتمع آب درمانی معلولان که توسط دکتر صادق اسفهلانی خیر نیکو کار که قبلا نیز دو مجتمع برای نگهداری کودکان بی سرپرست ساخته بود، مجتمع مسکونی ۱۹۸ واحدی فرزندان ترخیصی بهزیستی و سایت مدیریت بحران اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی از پروژه هایی بودند که امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تبریز مورد بهره برداری قرار گرفتند.

گفتنی است شهرستان مرند مقصد بعدی علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که برای بهره برداری از فاز دوم خاک چینی به این شهرستان سفر خواهد کرد.