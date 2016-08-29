روستاهای یزد مهیای پیشرفت و توسعه/رونق امور عمرانی بامشارکت خیران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی صبح امروز در مراسم افتتاح سالن چندمنظوره ورزشی در روستای شحنه بخش مرکزی یزد اظهار داشت: برخی روستاها به لحاظ ثبات و پایداری جمعیت در مسیر پیشرفت قرار گرفته و زیرساخت‌ها برای ماندگاری مردم در روستاها فراهم شده است.

وی عنوان کرد: روستاهایی نظیر شحنه به واسطه نزدیکی به شهر یزد می توانند با بهره مندی از فضاهایی نظیر سالن‌های ورزشی به مرکز استان نیز خدمات ارائه دهند.

طالبی بیان کرد: امیدواریم با انگیزه ای که در میان خیران ایجاد شده، بتوانیم شاهد رونق بیش از پیش پروژه‌های عمرانی در این روستا باشیم و زمینه های سرویس دهی روستاها به مرکز شهر در راستای کاهش بار ترافیکی و مشکلات زیست محیطی فراهم شود.

در ادامه بازدیدهای معاون استاندار، فرماندار یزد و بخشدار مرکزی از پروژه‌ها و افتتاح و کلنگ زنی برخی از آنها، پارک بزرگ اکرمیه نیز کلنگ زنی شد.

این پارک فضایی به وسعت ۱۰ هزار مترمربع دارد و اعتبار آن شامل یک میلیارد ریال از محل دهیاری اکرمیه تامین می شود.

این پارک دارای زمین بازی چمن مصنوعی، فضای بازی کودکان، فضای سبز و ... است که در صورت مشارکت خیران، امکان ایجاد مسجد و کتابخانه نیز در آن فراهم است.

امروز همچنین یک پارک درون محله ای با متراژ هزار مترمربع دارای فضای سبز، وسایل ورزشی، فضای بازی کودکان و ... نیز در اکرم آباد از روستاهای بخش مرکزی یزد با ۱۰ هزار نفر جمعیت افتتاح شد.

امروز همچنین پنج بلوار شامل امیرالمومنین (ع)، وحدت، شهید احمدی روشن، آزادی، امام حسن (ع) نیز با اعتباری بالغ بر ۱۳۵ میلیارد ریال در روستای اکرم آباد به صورت نمادین بهره برداری شد.