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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

با حضور وزیر صنعت انجام شد:

افتتاح شرکت فروکتوز در شهرک صنعتی نظرآباد

افتتاح شرکت فروکتوز در شهرک صنعتی نظرآباد

کرج - با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت شرکت فورکتوز در شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده شرکت فرآوری فروکتوز با مشارکت بانک صنعت و معدن را ظهر دوشنبه در شهرک صنعتی نظرآباد با سرمایه گذاری ۳۰ میلیون یورویی و اعتبار ریالی یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی افتتاح کرد.

این شرکت با ۶۰۰ تن ظرفیت روزانه که در طرح توسعه آن یک‌هزار ۲۰۰ تن در نظر گرفته شده، در حال حاضر اشتغالزایی مستقیم برای ۲۵۰ نفر ایجاد کرده است.

در این واحد تولیدی از ذرت برای تولید مواد نشاسته، فیبر، جرم و گلوتن استفاده می شود که از محصولات گلوکزی بوده و به عنوان مواد اولیه محصولات خوراکی استفاده می شود.

کد مطلب 3755336

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