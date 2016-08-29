آخرین جلسه سلسله نشست های «تحلیل رؤیاهای رسولانه» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین جلسه از سلسله نشستهای «تحلیل رؤیاهای رسولانه» با حضور سخنرانان نشستهای گذشته به منضور جمعبندی مطالب در باشگاه اندیشه برگزار میشود.
این نشست با حضور اساتید فلسفه، اردشیر منصوری، حسین واله، خلیل قنبری، محسن آرمین، امیر مازیار و بیژن عبدالکریمی تشکیل میشود و به جمعبندی جلسات گذشته سلسله نشستهای تحلیل رویاهای رسولانه خواهند پرداخت.
این جلسه روز دوشنبه، هشتم شهریورماه، ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۱ در باشگاه اندیشه به آدرس، خیابان انقلاب، خیابان وصال، کوچه نایبی، پلاک ۲۳ برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.
علاقهمندان جهت شرکت در این نشست و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره ۶۶۴۸۰۷۱۷ تماس حاصل کنند.
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