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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۲۸

کنسرت «شهرام ناظری» در خرم‌آباد برگزار شد

کنسرت «شهرام ناظری» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم آباد - کنسرت «شهرام ناظری» در مرکز استان لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان کنسرت «ناگفته»، شامگاه یکشنبه در فضای باز ورزشگاه کارگران خرم آباد و با حضور مدیران فرهنگی استان لرستان برگزار شد.

شهرام ناظری در ابتدای ورود به صحنه ضمن خوش‌آمدگویی، رو به مخاطبان اظهار داشت: به دلیل امکاناتی که در مراکز هنری خارج از کشور وجود دارد به راحتی می توانستم آنجا کار و زندگی کنم اما تنها عشق به این آب و خاک و مردم بود که اینجا در کنار مردمی که طرفدار هنر هستند ماندم و ما باید هنر و فرهنگ غنی خودمان را به جهان عرضه کنیم.

شهرام ناظری با بیان اینکه ۵۰ اثر را پس از انقلاب با عشق و همت خود و دوستان هنرمند عرضه کردم گفت: ما در کنار هموطنانمان ماندیم و در پستی و بلندی‌ها کنارشان بودیم.

سپس حافظ ناظری نیز در سخنانی با بیان اینکه فرصتی است که در مقابل شما مردم حضور داشته و درس پس بدهیم گفت: این برنامه سال‌ها طول کشید تا برگزار شود.

وی با بیان اینکه کنسرت «ناگفته‌ها» با هر ضعف و قوتی که دارد، تلاش شده که شبیه به هیچ کار دیگری نباشد گفت: برگزاری این کنسرت فرصتی بوده تا مخاطبان در یک شب با فرهنگ‌های موسیقایی کلاسیک، سنتی و ملی ایرانی آشنا شوند.

حافظ ناظری با بیان اینکه ما در این کنسرت چند ساز جدید را معرفی می‌کنیم که شاید کسی تا به حال آن‌ها را نشنیده باشد گفت: ما نهایت تلاش خود را کرده‌ایم و در کنسرت ها و برنامه های آینده با کارهای جدیدتر و متفاوت همراه مردم خواهیم بود.

کد مطلب 3755342

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