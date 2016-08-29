به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی لرستان کنسرت «ناگفته»، شامگاه یکشنبه در فضای باز ورزشگاه کارگران خرم آباد و با حضور مدیران فرهنگی استان لرستان برگزار شد.
شهرام ناظری در ابتدای ورود به صحنه ضمن خوشآمدگویی، رو به مخاطبان اظهار داشت: به دلیل امکاناتی که در مراکز هنری خارج از کشور وجود دارد به راحتی می توانستم آنجا کار و زندگی کنم اما تنها عشق به این آب و خاک و مردم بود که اینجا در کنار مردمی که طرفدار هنر هستند ماندم و ما باید هنر و فرهنگ غنی خودمان را به جهان عرضه کنیم.
شهرام ناظری با بیان اینکه ۵۰ اثر را پس از انقلاب با عشق و همت خود و دوستان هنرمند عرضه کردم گفت: ما در کنار هموطنانمان ماندیم و در پستی و بلندیها کنارشان بودیم.
سپس حافظ ناظری نیز در سخنانی با بیان اینکه فرصتی است که در مقابل شما مردم حضور داشته و درس پس بدهیم گفت: این برنامه سالها طول کشید تا برگزار شود.
وی با بیان اینکه کنسرت «ناگفتهها» با هر ضعف و قوتی که دارد، تلاش شده که شبیه به هیچ کار دیگری نباشد گفت: برگزاری این کنسرت فرصتی بوده تا مخاطبان در یک شب با فرهنگهای موسیقایی کلاسیک، سنتی و ملی ایرانی آشنا شوند.
حافظ ناظری با بیان اینکه ما در این کنسرت چند ساز جدید را معرفی میکنیم که شاید کسی تا به حال آنها را نشنیده باشد گفت: ما نهایت تلاش خود را کردهایم و در کنسرت ها و برنامه های آینده با کارهای جدیدتر و متفاوت همراه مردم خواهیم بود.
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