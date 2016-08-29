اداره شورا نیازمند آستانه تحمل بالا و تصمیم به موقع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طلایی اظهار کرد: سال سوم در حالی به آخرین روزهای خود رسیده است که فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته به ویژه آنکه شورا در سال سوم فضای عمومی جامعه ، شهرداری و مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داده است، آنچنان که می توان دوره چهارم شورای شهر را یک دوره منحصر به فرد عنوان کرد که در بعضی موارد متن فدای حاشیه شد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران ،مدیریت شورا را امری سخت و پیچیده خواند و گفت: ۳۱ عضو با ۳۱ سلیقه و منش متفاوت از دو جریان حاکم در شورا حضور دارند و اداره چنین شورایی نیازمند آستانه تحمل بالا، تدبیر و تصمیم به موقع است تا از بروز حاشیه های بیشتر جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: اگر مدیریت حاکم بر شورای شهر تهران در دو سال گذشته به خوبی عمل نمی کرد شاهد تنش ها و حاشیه های بیشتری و بودیم و چه بسا سرنوشت شورای چهارم همانند شورای اول می شد اما با وجود تضارب آراء در این دوره ، شورا به خوبی هدایت شد.

طلایی با اشاره به حواشی روزهای گذشته شورای شهر در خصوص گزارش منتشره در فضای مجازی درباره واگذاری املاک خارج از ضابطه ، اظهار کرد: ما اطمینان داریم که پشت این جریان، برنامه ریزی و اتاق فکر وجود داشته و کاملا حساب شده بوده است اما امیدوار بودیم اعضای شورای شهر براعت خود را از شبکه هایی که با آبرو و حیثیت افراد بازی می کنند، اعلام کنند.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: کسی که در جایگاه رئیس شورا قرار می گیرد به عنوان پدر و رهبر شورای شهر شناخته می شود و نباید رفتار جانبدارانه از سوی رئیس شورا صورت گیرد.

وی همچنین درباره آرای ورزشکاران برای ریاست شورای شهر گفت: عده ای در تلاش هستند با عناوینی همچون «رای اجاره ای» ورزشکاران را در موقعیت خاصی قرار داده و آنها را عصبی کنند اما واقعیت آن است که رای تک تک اعضای شورای شهر تعیین رئیس شورا است و ورزشکاران شورا نیز مواضع صریح و شفافی در این رابطه دارند.

طلایی از تلاش عده ای برای برچسب زدن به ورزشکاران شورا همزمان با انتخابات ریاست شورا انتقاد کرد و گفت: ورزشکاران همانند سایر اعضا قدرت تصمیم گیری دارند و این چینین نیست که جریانی بتواند با آنها بازی کند بلکه در دو سال گذشته رای آنها مشخص بوده است.