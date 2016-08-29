  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

در هفتمین روز از هفته دولت

۱۸ روستای شهرستان بیرجند از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شدند

۱۸ روستای شهرستان بیرجند از آب شرب بهداشتی بهره‌مند شدند

بیرجند- پروژه آبرسانی و آب‌شیرین‌کن نانو فیلتراسیون روستای مهمویی برای بهره مندی ۱۸ روستای شهرستان بیرجند از نعمت آب شرب به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در مراسمی با حضور معاون توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان شهرستان بیرجند پروژه آبرسانی و آب‌شیرین‌کن نانو فیلتراسیون روستای مهمویی شهرستان بیرجند به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در آیین افتتاح این پروژه، گفت： با بهره‌برداری از این پروژه هفت هزار و ۶۳۰ نفر در ۱۸ روستا از مزایای آب شرب بهداشتی بهره‌مند می‌شوند.

علی‌اکبر بسکابادی با بیان اینکه این پروژه شامل سه هزار مترمربع خط انتقال و دو هزار متر شبکه توزیع است، بیان کرد：حفر و تجهیز یک حلقه چاه، دو باب ایستگاه پمپاژ و ۶۰۰مترمکعب حجم مخازن از دیگر مشخصات این شبکه است.

وی، میزان اعتبار هزینه شده برای شبکه آبرسانی را هفت میلیارد ریال عنوان کرد و گفت： همچنین برای نصب آب‌شیرین‌کن بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به اختصاص ۳۸ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان در سال گذشته، بیان کرد: از محل این پروژه باید تا پایان سال ۶۸ پروژه در استان اجرا شود که در هفته دولت امسال ۱۱پروژه به بهره‌برداری می‌رسد.

کد مطلب 3755347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها