به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه در مراسمی با حضور معاون توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان شهرستان بیرجند پروژه آبرسانی و آبشیرینکن نانو فیلتراسیون روستای مهمویی شهرستان بیرجند به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی در آیین افتتاح این پروژه، گفت： با بهرهبرداری از این پروژه هفت هزار و ۶۳۰ نفر در ۱۸ روستا از مزایای آب شرب بهداشتی بهرهمند میشوند.
علیاکبر بسکابادی با بیان اینکه این پروژه شامل سه هزار مترمربع خط انتقال و دو هزار متر شبکه توزیع است، بیان کرد：حفر و تجهیز یک حلقه چاه، دو باب ایستگاه پمپاژ و ۶۰۰مترمکعب حجم مخازن از دیگر مشخصات این شبکه است.
وی، میزان اعتبار هزینه شده برای شبکه آبرسانی را هفت میلیارد ریال عنوان کرد و گفت： همچنین برای نصب آبشیرینکن بالغ بر پنج میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۳۸ میلیارد تومان برای آبرسانی به روستاهای استان در سال گذشته، بیان کرد: از محل این پروژه باید تا پایان سال ۶۸ پروژه در استان اجرا شود که در هفته دولت امسال ۱۱پروژه به بهرهبرداری میرسد.
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