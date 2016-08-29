وزیر کشور با خانواده پنج شهید گرگانی دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در آخرین روز حضور در استان گلستان پیش از ظهر دوشنبه با خانواده پنج شهید گرگانی در کوی اوزینه این شهرستان دیدار کرد.

حسن صادقلو استاندار گلستان، علی اصغر فاضلی مدیرکل بنیادشهید و امور ایثارگران استان و سیدعباس حسینی فرماندار گرگان از جمله همراهان وزیر کشور در این دیدار بودند.

شهیدان سید احمد (پدر)، سید رسول، سید مصطفی، سید محمود و سید عباس (فرزندان) از شهدای والام مقام خانواده حسینی در کوی اوزینه گرگان هستند که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

در این دیدار، همسر و سید میثم حسینی فرزند یکی از شهدا به بیان چگونگی نحوه شهادت و بازخوانی خاطرات شهدا پرداختند و دقایقی با وزیر به گفتگو نشستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان نیز از تعداد بیش از سه هزار و ۸۰۰ شهید در استان خبر داد.

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز ضمن تمجید از صبر خانواده شهید گفت: امروز جامعه اسلامی و همه کسانی که در آن با آسایش و آرامش زندگی می کنند، مرهون خون پاک هزاران شهیدی هستند که در دفاع از ارزش های اسلامی به ما ارث رسیده است.

وی بیان کرد: این خانواده ها مایه افتخار جامعه، میراث داران انقلاب اسلامی و سرمایه های معنوی کشور به شمار می روند و خدمت به آنها افتخاری بسیار بزرگ محسوب می شود.

گفتنی است؛ سفر پنج روزه رحمانی فضلی به استان گلستان که به مناسبت اجرای برنامه های هفته دولت انجام شده است امروز (دوشنبه) به پایان می رسد.