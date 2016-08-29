پنج طرح پایلوت مشاوره ژنتیک در خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلام عباس عزیزی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو هزار و ۴۶۳ نفر از ابتدای دولت تدبیر و امید از مراکز سرپایی بهزیستی خدمت گرفته‌اند، اظهار کرد: ۹۷۴ نفر از مراکز میان مدت و ۶۱۷ نفر از مراکز سیار نیز خدمت گرفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۲ تا کنون ۱۶ هزار و ۷۴۲ نفر از طرح‌های آموزش مهارت زندگی در کلیه مقاطع استفاده کرده‌اند، افزود: ۴۱ هزار و ۵۶۱ نفر از خدمات غربالگری بینایی و ۱۸ هزار و ۴۲۸ نفر از خدمات غربالگری شنوایی نیز بهره مند شده‌اند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به مشاوره‌های ژنتیک و آزمایش‌های پیش از ازدواج، تصریح کرد: تعداد شش هزار و ۷۰۳ نفر با شماره ۱۴۸۰ بهزیستی تماس تلفنی برای ارائه خدمات مشاوره‌ای داشته‌اند.

وی با بیان اینکه پنج طرح پایلوت در خصوص مشاوره‌های ژنتیک در سطح استان اجرا شده است، بیان کرد: هزار و ۵۰۰ مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج، هزار و ۴۵۰ غربالگری اختلالات ژنتیک، ۵۰۰ غربالگری شنوایی کودکان و کمپین مشاوره ژنتیک از این طرح‌ها است.

عزیزی با اشاره به اینکه تعداد ۱۰۹ هزار و ده نفرتا پایان سال ۹۴ از مراکز ارائه دهنده خدمات اداره کل بهزیستی در حوزه پیشگیری بهره مند شده‌اند، گفت: طی دولت تدبیر و امید ۳۹ مرکز فوریت‌های اجتماعی در سطح استان تجهیز و سامان دهی شده است.

وی با اشاره به راه اندازی و افتتاح سه گروه همیار نانوایی در شهرستان‌های آرین شهر، بشرویه و نهبندان در سال ۹۵، اظهار داشت: توانمند سازی پنج فرزند و ۸۹ خانواده تحت پوشش نیز از دیگر اقدامات اداره کل بهزیستی در سه ماهه سال جاری است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه شناسنامه آسیب‌های اجتماعی در استان تدوین شده است، افزود: انعقاد تفاهم نامه با چهار خط فوریتی استان ۱۲۵-۱۱۵-۱۲۳-۱۱۰ جهت مداخلات فوری این دستگاه‌ها در آسیب‌های اجتماعی بالاخص در مناطق ویژه از دیگر اقدامات مهم برای پیش گیری از آسیب‌های اجتماعی است.

بهره مندی ۱۸ هزار نفر از خدمات توانبخشی بهزیستی

وی با اشاره به اینکه ۱۸ هزار و ۶۳ نفر در سال ۹۵ تحت پوشش خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند، گفت: طرح توانمندسازی زنان سالمندان برای اولین بار در سال ۹۵ اجرایی شده است.

عزیزی با بیان اینکه تعداد ۷۸۹ نفر از معلولان استان طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ کالابرگ خرید وسایل بهداشتی، پانسمان و پوشینه دریافت کرده‌اند، بیان داشت: برای ۷۸۹ نفر دیگر نیز جهت اعطای بن کارت خرید وسایل بهداشتی، پانسمان و پوشینه در سال ۹۵ برنامه ریزی شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح نهضت مسکن در سطح استان، تصریح کرد: تا کنون هزار و ۲۰۳ واحد مسکن واگذار شده است و در حال حاضر تعداد ۴۰۰ واحد نیز آماده واگذاری است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه معاونت مشارکت‌های مردمی و اشتغال سازمان بهزیستی ۶۳۰ تعهد اشتغال در سال ۹۵ را داشته است، اظهار داشت: تا کنون برای ۱۸۰ نفر در سال ۹۵ اشتغال ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۳۱۶ اشتغال از ابتدای دولت تدبیر و امید در سطح استان ایجاد شده است، گفت: ۲۷۰ میلیون ریال جهیزیه نیز به ۱۸ زوج در سه ماهه اول سال جاری پرداخت شده است.

عزیزی ادامه داد: تعداد ۴۴۰ نفر پشت نوبت در واحدهای اجتماعی و توان بخشی وجود دارد که نیازمند تخصیص اعتبار جهت پرداخت کمک هزینه جهیزیه هستند.