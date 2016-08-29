سلسله نشست های تببین گفتمان انقلاب اسلامی در تبریز برگزار می شود

حجت الاسلام علی خدیوی در حاشیه برگزاری سلسله جلسات تبیین گفتمان انقلاب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: این سلسله نشست ها به شکل علمی و تخصصی برگزار شده و مخصوص استادان گروه های معارف اسلامی دانشگاه های استان است.

وی ادامه داد: این نشست در دو روز ۸ و ۹ شهریور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می شود.

خدیوی در خصوص برنامه های روز اول این سلسله نشست ها گفت: سخنرانی قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی آغازگر جلسه امروز بوده و همچنین در ادامه حجت الاسلام رنجبران، معاون آموزشی و پروری نها نیز سخنرانی کردند.

رئیس استانی دفتر نهاد رهبری ادامه داد: همچنین سخنرانی مدیر ارتقای کارآمدی استادان معارف اسلامی و سفیر سابق ایران در شوری سابق و چین از برنامه های قبل از ظهر اولین روز این نشست ها است.

وی در خصوص برنامه های بعد از ظهر این سلسله جلسات گفت: جلسه آموزشی روش های نوین کلاس داری و طرح درس نویسی و روش تدریس نیاز محور با حضور دکتر حنائی، قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و حجت الاسلام حیدرزاده، مدیر جذب سنجش و ارزشیابی استادان معارف اسلامی برگزار می شود.

خدیوی افزود: همچنین میزگرد مبانی نظری جریان های تکفیری و بررسی تحولات منطقه با خضور دکتر سید افقهی و دکتر اسماعیلی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در روز دوم همایش نیز میزگردهای تخصصی و همچنین نشست تبیین گفتمان امام با موضوع برخورد با منافقین را خواهیم داشت.