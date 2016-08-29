شهیدان رجایی و باهنر الگوی ناب دولتمردی در نظام اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر دوشنبه در آخرین روز هفته دولت در یادواره شهیدان رجایی، باهنر، حیدری و قدوسی که در نهاوند برگزارشد، گفت: شهیدان رجایی و باهنر باید الگویی تمام و کمال برای دولتمردان باشند تا در مسئولیت خود موفق و به ملت همیشه درصحنه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت‌رسانی کنند.

وی بابیان اینکه فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری به‌عنوان سکان‌دار و چشم تیزبین نظام باید فصل الخطاب باشد، گفت: امروز امنیت و اقتدار ایران اسلامی درصحنه‌های جهانی به‌موجب بهره‌گیری از فرامین و فرمایشات این بزرگوار است.

وی با اشاره به اینکه وحدت و همدلی موجب اقتدار و توسعه روزافزون برای کشور می‌شود، گفت: اختلافات هیچ‌گاه نه برای کشور سود داشته و نه درصحنه‌های کوچک‌تر برای شهرستان‌ها و خانواده و نه هیچ قشری بنابراین باید با توجه به آیات و روایات و همچنین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب همه باهم ید واحده‌ای برای شکست دادن دشمنان ایران اسلامی باشیم.

وی بابیان اینکه شهدا با خون خود به جامعه اسلامی و طبقات اجتماعی ما هویت بخشیده‌اند، گفت: احیای سنت‌های الهی از ویژگی‌های بارز انقلاب اسلامی ایران است که توسط امام خمینی(ره) در بین جامعه نهادینه شد.

وی شهیدان رجایی و باهنر را به‌واسطه خدمات خالصانه و ارزشمندشان از مفاخر تاریخ انقلاب خواند و هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای نظام در سطح کشور دانست و افزود: مردم حق‌دارند از خدمات مسئولان مطلع شوند بنابراین نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی این حقایق نقشی اثرگذار است.

وی شهیدان رجایی و باهنر را به‌واسطه اینکه فقط برای رضای خدا کار می‌کردند، نمونه‌های بارزی برای مدیران خواند و گفت: هر مسئولی که با نیت رضای خدا کار کند آثار او سالیان سال ماندگار خواهد بود.