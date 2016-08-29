انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر میامی پیش از ظهر دوشنبه با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان و مقامات شهرداری و مدیریت شهری میامی، تنی چند از مسئولان نهادهای اجرایی و فرهنگی و همچنین معاون سیاسی امنیتی فرماندار این شهرستان در سالن اجتماعات شورای اسلامی شهر میامی برگزار شد.

شورای شهر حلقه اتصال مردم و مسئولان

معاون سیاسی امنیتی فرماندار میامی در این مراسم شوراهای اسلامی را برخاسته از تفکر انقلابی دانست و گفت: وفاق و همدلی یکی از رموز موفقیت هر شورای شهر است که نه تنها در مقوله مدیریت شهری بلکه در تمام شئون اجتماعی زندگی تاثیر می گذارد.

علیرضا آشوری با بیان اینکه شوراهای شهرها و روستاها، حلقه اتصال بین مردم و مسئولان هستند، ابراز داشت: شورا یک تفکر اسلامی محسوب می شود که در آیات و روایات دین مبین اسلام به اهمیت مشارکت و مشورت اشارات فراوانی شده است لذا اگر شورا به نحو شایسته ای شکل بگیرد و مردم در تصمیمات مدیریت شهری همراه باشند قطعا آن شهر روی توسعه را به خود خواهد دید.

وی افزود: خوشبختانه شورای اسلامی شهر میامی توانسته تا حد زیادی در مقوله توسعه شهری نقش آفرینی کند و ما امیدواریم مشارکت و تعامل بیشتر بین فرمانداری و شورای شهر و بهره گیری از ظرفیت های موجود بتواند هرچه بهتر و بیشتر برای رشد و توسعه میامی مفید باشد.

خدمت رسانی اولویت کاری شوراهای اسلامی

ریس شورای شهر میامی نیز در این جلسه خدمت رسانی به مردم را اولویت کاری شورای اسلامی دانست و گفت: اعضاء شورا با پیگیری های فراوان برای حل مشکلات مردم اقدامات قابل توجهی را انجام داده اند که نتیجه آن درآینده نزدیک دیده خواهد شد.

محمدباقر اصغری همچنین از همکاری و همراهی نهادهای اجرایی در راستای پیگیری و اجرایی شدن مصوبات شورا قدردانی کرد و افزود: مجموعه مدیریت شهری میامی در طول یک سال گذشته همراه و همگام با مردم بوده واز هیچ کاری برای خدمت رسانی بهتر به مردم دریغ نکرده است و امروز آثار و برکات این همکاری ها به وضوح در توسعه شهری مشخص است.

وی افزود: شورای شهر میامی با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و … در راستای مطالبات مردم گام برداشته و امروز می توان گفت راه اندازی کمیسیون های تخصصی در این شورا یکی از نقاط مثبت و گام های خوب این نهاد طی یک سال گذشته بوده است.

این عضو شورای اسلامی شهر میامی همچنین گفت: رضایت مندی مردم نسبت به عملکرد شهرداری نشان داده که در این مدت خوب عمل شده است.

در این نشست محمد باقر اصغری برای یک سال به عنوان رئیس شورای اسلامی میامی، محمدرضا بارانی و عباسعلی اصغری به ترتیب به عنوان نائب رئیس، خزانه دار و سید حسن موسوی و قاسم آقایی نیز به عنوان منشی انتخاب شدند.