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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

کشف بیش از ۴۳ تن برنج قاچاق در عسلویه بوشهر

کشف بیش از ۴۳ تن برنج قاچاق در عسلویه بوشهر

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه استان بوشهر گفت: ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ سهام صالحی با اشاره به کشف ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در عسلویه، افزود: ماموران پلیس آگاهی این میزان کالای قاچاق را از دو دستگاه کامیون تریلر که قصد انتقال برنج ها به خارج از شهرستان را داشتند، بدست آوردند.

وی اضافه کرد: ارزش این محموله سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

صالحی یادآور شد: در این ارتباط دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند.

کد مطلب 3755361

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