کشف بیش از ۴۳ تن برنج قاچاق در عسلویه بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ سهام صالحی با اشاره به کشف ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در عسلویه، افزود: ماموران پلیس آگاهی این میزان کالای قاچاق را از دو دستگاه کامیون تریلر که قصد انتقال برنج ها به خارج از شهرستان را داشتند، بدست آوردند.
وی اضافه کرد: ارزش این محموله سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
صالحی یادآور شد: در این ارتباط دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند.
بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان عسلویه استان بوشهر گفت: ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ سهام صالحی با اشاره به کشف ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در عسلویه، افزود: ماموران پلیس آگاهی این میزان کالای قاچاق را از دو دستگاه کامیون تریلر که قصد انتقال برنج ها به خارج از شهرستان را داشتند، بدست آوردند.
کد مطلب 3755361
نظر شما