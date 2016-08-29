کشف بیش از ۴۳ تن برنج قاچاق در عسلویه بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سرهنگ سهام صالحی با اشاره به کشف ۴۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق در عسلویه، افزود: ماموران پلیس آگاهی این میزان کالای قاچاق را از دو دستگاه کامیون تریلر که قصد انتقال برنج ها به خارج از شهرستان را داشتند، بدست آوردند.



وی اضافه کرد: ارزش این محموله سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.



صالحی یادآور شد: در این ارتباط دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی منتقل شدند.