به گزارش خبرگزاری مهر، فایل صوتی سخنرانی عباس کاظمی در نشست نقد و بررسی کتاب «امر روزمره در جامعه پسا انقلابی» از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «نظریه چهارم این نگاه را دارد که اشیاء حیات اجتماعی خود را دارند و از یک جامعه ای به جامعه دیگر حضور اجتماعی متفاوت دارند مثلا حضور اجتماعی موبایل در ایران با حضور اجتماعی موبایل در ژاپن متفاوت است. موبایل در ایران شب ها همدم دختران در اتاق هایشان و روزها همراه و همدم خانم های خانه دار است در صورتی که این موضوع در جامعه فردگرای ژاپن فرق دارد. در نظریه آخر به اشیاء به عنوان موجودات زنده نگاه می شود که حضور و هویت مستقل از ما دارند، با مازندگی می کنند و هستند؛ مثل اشیاء و ظروف پلاستیک که امروزه هم خیلی تاکید می شود که از آنها کمتر استفاده شود. در این نوع نگاه، این دیدگاه که انسان سرور جهان است و بقیه دنبال روی آن هستند نقض می شود.»