به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بازداری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ابلاغ شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی، استان لرستان موظف به کاشت هشت هزار هکتار کلزا شده است.

وی بیان داشت: از این میزان پنج هزار هکتار آبی و سه هزار هکتار نیز دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه باید میزان تولید استان نیز ۱۶ هزار تن کلزا است عنوان کرد: در این راستا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تمهیدات لازم برای تأمین بذر، کود، دنباله بندها و اعتبار لازم به منظور پشتیبانی به عمل آمده است.

بازداری با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سرد و معتدل استان از ۱۵ شهریور شروع و تا اول مهر به پایان می‌رسد گفت: در مناطق گرم استان نیز کشت این محصول در آبان ماه صورت می گیرد.

وی یادآور شد: تولید سال گذشته کلزا در سطح استان هزار و ۶۸۰ تن از سطح برداشت دو هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است.