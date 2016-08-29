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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان:

۱۶ هزار تن محصول کشاورزی «کلزا» در لرستان تولید می‌شود

۱۶ هزار تن محصول کشاورزی «کلزا» در لرستان تولید می‌شود

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از تولید ۱۶ هزار تن محصول کشاورزی کلزا در این استان طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بازداری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس برنامه ابلاغ شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی، استان لرستان موظف به کاشت هشت هزار هکتار کلزا شده است.

وی بیان داشت: از این میزان پنج هزار هکتار آبی و سه هزار هکتار نیز دیم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه باید میزان تولید استان نیز ۱۶ هزار تن کلزا است عنوان کرد: در این راستا توسط سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تمهیدات لازم برای تأمین بذر، کود، دنباله بندها و اعتبار لازم به منظور پشتیبانی به عمل آمده است.

بازداری با بیان اینکه کشت کلزا در مناطق سرد و معتدل استان از ۱۵ شهریور شروع و تا اول مهر به پایان می‌رسد گفت: در مناطق گرم استان نیز کشت این محصول در آبان ماه صورت می گیرد.

وی یادآور شد: تولید سال گذشته کلزا در سطح استان هزار و ۶۸۰ تن از سطح برداشت دو هزار و ۵۰۰ هکتار بوده است.

کد مطلب 3755368

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