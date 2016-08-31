به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار فایل صوتی مربوط به آیت الله منتظری، علی مطهری نماینده تهران نامه ای خطاب به مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ارسال کرد. مطهری در این نامه از پورمحمدی خواسته بود با توجه به مسئولیتش، درباره دلایل اعدام منافقین در سال ۶۷ شفاف سازی کند. نامه وی اما به روال بیشتر مواضع چندسال اخیرش به مذاق ضدانقلاب خارج نشین خوش آمد و دست مایه موج تخریبی آنها علیه انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) شد.

در ادامه تعدادی از نمایندگان مجلس در انتقاد به این اقدام مطهری در نامه ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواستار رسیدگی به این اقدام علی مطهری و تجدید نظر در خصوص ادامه حضور وی در پست نائب رئیس مجلس شدند.

پورمحمدی خطاب به مطهری: در زمین بیگانه بازی نکنید

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در واکنش به نامه مطهری خطاب به وی اظهار داشت: امام بزرگوار به ما یاد داد که در زمین دشمن بازی نکنیم و صحنه مبارزه و بازی را ما تعیین و ترسیم می کنیم و نقشه را خودمان می کشیم.

وی بیان کرد: در صحنه های گذشته و در دفاع از انقلاب و کشور این امام(ره) و یارانش بودند که با راه مناسب و عکس العمل به جا و اجرای دقیق دستورات و فرامین الهی کشور را از شر دشمنان، استکبار و منافقین نجات دادند.

نوروزی: اظهارات مطهری چیزی جز خوراک برای بیگانگان نیست

در این خصوص حسن نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نامه اخیر علی مطهری نماینده تهران به پور محمدی وزیر دادگستری در مورد فایل صوتی منتشر شده از آیت الله منتظری گفت: آقای مطهری خودشان فرزند شهید هستند و خودشان درد یتیمی را چشیده‌اند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس ادامه داد: متاسفانه نامه ایشان درست نبود در این شرایط در هفته دولت منتشر شود. ما متاسفیم، مثل این است که بگوییم گودرزی که شهید مطهری را ترور کرد الان بررسی کنیم که این فرد چطور مجازات شده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر قرار باشد کسی که تخصص قضایی ندارد درباره پرونده های ۳۰ سال گذشته نظر دهد، این اقدام چیزی جز خوراک برای رسانه‌های بیگانه نیست.

وی گفت: اظهارات ایشان از جایگاه نایب رئیسی مجلس تضعیف‌کننده نظام و مجلس است. مجلس در نایب رئیسی ایشان با توجه به عدم توجه‌شان به منافع ملی تجدیدنظر خواهد کرد.

مواضع مشترک آیت الله هاشمی، سید حسن خمینی بر علیه فایل منتظری/می خواهند از امام انتقام بگیرند

حمیدرضا فولادگر نیز در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من با آقای مطهری در این خصوص صحبت کردم. این موضعگیری، حساس است و به مبانی انقلاب برمی گردد.

عضو فراکسیون ولایت با بیان اینکه موضع گیری در مورد مسائل مربوط به منافقین در چارچوب مسائل حزبی و سلیقه ای نمی گنجد گفت:احیای منافقین در دستور کار عوامل منطقه ای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی قرار دارد در این راستا برای احیای پیکر در حال احتضار منافقین از همه توان خود استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: اخیرا آقای هاشمی رفسنجانی نیز گفت این ها می خواهند از امام (ره) انتقام بگیرند و به امام (ره) ضربه بزنند. آقای سیدحسن خمینی نیز همین موضع را تکرار کرد. آقای ری شهری که کاملا در جریان امور قرار داشت، تعبیرش این بود که این حرفی که امام (ره) ۲۵ سال پیش زد درست است و منافقین در بیت آقای منتظری نفوذ کرده اند. این نفوذی که ۲۵ سال پیش صورت گرفت، امروز خودش را نشان داد.

فولادگر: مطهری در مورد اقدامات منافقان روشنگری کند

فولادگر یادآور شد:درست است که نایب رئیس مجلس و یا هر نماینده ای می تواند در خصوص همه موضوعات مصاحبه کند، اما بحث دوستان این بود که در چنین موضوعی که همه گروه های سیاسی معتقدند برخی به دنبال احیای منافقان هستند، روشنگری ایرادی ندارد. می توانند روشنگری کنند که در سال ۶۸ قرار بود چه اتفاقی بیفتد، هماهنگی هایی شده بود که منافقین از مرزها حمله کرده و در داخل نیز آشوب به راه بیندازند.

وی تصریح کرد: این نوع موضع گیری کردن نائب رئیس مجلس که مورد استفاده بیگانگان قرار گرفت، مورد انتقاد بود و از ایشان انتظار داریم که دقت بیشتری داشته باشند.

فولادگر ادامه داد: بنده به ایشان گفتم یک وقت شما یک نماینده معمولی بودید اما الان در موضع نایب رئیسی قرار دارید. اگر مواضع این گونه تکرار شود برای کسی که در موضع نایب رئیسی مجلس قرار می گیرد پسندیده نیست.

علی مطهری که روزگاری در نقد دولت اصلاحات در کیهان یادداشت می نوشت و سپس با حمایت محمود احمدی نژاد راهی مجلس هشتم شد، تا به امروز که سومین دوره نمایندگی اش را تجربه می کند و تنها چندماه پیش لیست صدای ملت را با رویکرد اعتدالی برای انتخابات مجلس دهم ارائه داد، همواره چهره ای خبرساز بوده، اما متاسفانه عمده مواضع رئیس هیئت مدیره انتشارات صدرا( ناشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری) به مذاق دشمنان انقلاب و اپوزسیون خارج نشین خوش آمده است و نصحیت های دلسوزان انقلاب و همرزمان شهید مطهری برای به راه آوردن وی، کمتر رهین توفیق بوده است. همین اصرار نماینده تهران بر بیان مواضع خاص و جلب توجه کن، بسیاری را بر این موضع استوار کرده که مطهری بیش از همه چیز به دنبال دیده شدن و خبرساز بودن است اگرچه در این مسیر حتی مجبور باشد پاس گلی هم به منافقین، بعنوان دشمنان قسم خورده انقلاب بدهد، دریغ نمی کند.