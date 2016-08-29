کتاب ها قبل از چاپ نقد شود/ «مترسک ترسو» منتشر می شود

احمد اکبرپور نویسنده کتاب «کشکول تحت ویندوز» در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: نهادهای فرهنگی مانند ارشاد و حوزه هنری کتاب های رمان و داستان کوتاه را پیش از چاپ به نقد بگذارند.

اکبرپور با این توضیح که مجموعه های آماده چاپ اگر قرار است ایراد آن گرفته شود باید پیش از چاپ و انتشار تمامی کارهایش انجام گیرد، عنوان می کند: باید سنت پیش از چاپ در حوزه تئاتر و نمایش که می تواند سطح را صد برابر افزایش دهد به کار گرفته شود.

این نویسنده ادبیات طنز که به تازگی بر اساس افسانه های قدیمی ایرانی دست به نگارش داستان زده ابراز می کند: آنچه به تازگی نوشتنش را آغاز کردم، داستانی به نام «مترسک ترسو» است که قصه آن در مورد مزرعه داری است که مترسک زشتی درست می کند تا دیگران از آن بترسند، اما خودش شبها از ترس آن در تنهایی هراس دارد.

اکبرپور همچنین به مجموعه داستان هایی 5 گانه ای اشاره می کند که با یکی از انتشاراتی های کشور مشغول رایزنی برای چاپ آنهاست و می افزاید: امیدوارم دست کم دو کتابی که نام بردم تا پیش از نوروز 96 به بازار نشر بیاید.

وی معتقد است: توانایی نمایشنامه نویس است که موجب می شود داستانی از یک نویسنده را به نمایشنامه یا فیلمنامه تبدیل کند. نویسنده اگر در حین نوشتن هم به فیلمنامه بیندیشد و هم در اندیشه داستان باشد به هیچ یک از اینها دست پیدا نخواهد کرد.

نویسنده کتاب «من نوکر بابا نیستم» با برشمردن هریک از این شیوه های نوشتن، معتقد است: نوشتن هریک از اینها تخصص می خواهد یعنی اگر داستانی برای فیلم شدن پسندیده شود باید فیلمنامه نویس پای در میان بگذارد.

اکبرپور با بیان اینکه شخصا با نوشتن فیلمنامه یا نمایشنامه توسط داستان نویس مخالف است، ادامه می دهد: چراکه در داستان ابزار نویسنده واژه است در حالیکه در فیلمنامه ابزار تصویر است. یعنی که تغییر ابزاری شکل می گیرد که باید متخصص آن رشته در آن دخیل باشد.

نویسنده آثار ادبیات کودک و نوجوان، می گوید: اگر قرار است داستانی به فیلم تبدیل شود، باید در نوشتن آن به فیلمنامه نویس احترام گذاشت. چراکه فیلمنامه نویس حد کامل اختیارات را دارد زیراکه از ژانری به ژانر دیگر بازگشت می کند.

وی با اشاره به اینکه در کتاب «کشکول تحت ویندوز» داستان هایی است که قابلیت تصویری شدن دارند، ادامه می دهد: در مجموعه «آگهی نشر الف» که حاوی داستان های بزرگسال که توسط انتشارات نیم نگاه سالها پیش چاپ شد، داستان هایی وجود دارد که می تواند مورد استفاده برای فیلمنامه شدن قرار گیرد.