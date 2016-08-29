عملیات اجرایی ورودی شهر دوراهک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار دوراهک صبح دوشنبه در آیین کلنگ زنی میدان ورودی دوراهک گفت: این میدان با اعتباری بالغ بر سه میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری احداث خواهد شد.

هوشنگ احمدی مکان احداث میدان ورودی شهر دوراهک را سه راهی ریز اعلام کرد و افزود: عملیات احداث این میدان بلافاصله بعد از جابجایی برخی تاسیسات موجود مربوط به اداره برق؛ آب و گاز آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساماندهی ورودی شهر به عنوان ویترین شهر مورد تاکید شورا و شهرداری است اظهار داشت: ساماندهی ورودی های شهر، افزایش محیط و پارکهای شهری و ارتقای سطح کیفی و کمی فضاهای مناسب تفریحی و فرهنگی از اهداف شهرداری دوراهک است.

احمدی با بیان اینکه مردم ولایتمدار و قدرشناس این شهر لیاقت و شایستگی بالاترین خدمات رسانی را دارند تصریح کرد: با توجه به اهمیت این میدان به عنوان یکی از میادین شاخص و باهویت شهری، شهرداری دوراهک از تمام هنرمندان معماران مهندسان و طراحان این شهر طرحهای پیشنهادی خود را که با فرهنگ منطقه سنخیت داشته باشد برای اجرای المان میدان ورودی به شهرداری تحویل دهند.

شهردار دوراهک با بیان اینکه تا کنون بیش از ۷۵ هزار متر مربع عملیات آسفالت کوچه ها و معابر در شهر دوراهک اجرا شده است گفت: کارگاه عمرانی شهر دوراهک تا کنون لحظه ای متوقف نشده است و رشد هفت برابری سرانه فضای سبز و چهار برابری آسفالت کوچه ها و معابر در همه جای این شهر قابل مشاهده است.

احمدی ضمن تقدیر از مردم شهر دوراهک، تعامل شهروندان با مسئولان را از ویژگی های شاخص و ارزشمند این شهر برشمرد و اظهار داشت: پروژه بوستان معلم به مساحت چهار هزار متر مربع و با اعتبار دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال، کار اجرایی آن در هفته دولت آغاز شده که تا دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.