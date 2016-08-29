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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست البرز؛

شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ به مرز ۱۵۰ رسید

شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ به مرز ۱۵۰ رسید

کرج - طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز وضعیت کیفی هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ امروز، دوشنبه هشتم شهریورماه به مرز ۱۵۰ رسیده است.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر شاخص کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته شهرستان کرج را ۱۱۱ اعلام و اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای این شهرستان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

محمدی شاخص کیفیت هوای شهرستان ساوجبلاغ را ۱۵۰ اعلام کرد و گفت: کیفیت هوای این شهرستان برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام می شود.

وی به شهروندان ساوجبلاغی و کرجی همچنین افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی و همچنین سالمندان و کودکان توصیه کرد از فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می شود.

کد مطلب 3755378

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