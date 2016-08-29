به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: فعالیتهای سوادآموزی در استان با مشارکت دستگاههای اجرایی با تلاش و همت و تعامل با سرعت به پیش می رود.
وی بیان داشت: در این راستا نشستهای مختلفی در شهرستانها و مناطق مختلف با حضور استاندار و دیگر اعضای شورای پشتیبانی استان برگزار می شود.
محمدی این نشستها را زمینه ای برای دستیابی سریع به اهداف تعیین شده در سواد آموزی استان عنوان کرد و گفت: فرمانداران و دیگر دستگاههای استان به ویژه دستگاههای عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در تحقق و پوشش حجم ابلاغی وارتقاء کیفیت برنامه ها نقش مهمی دارند.
وی تصریح کرد: گسترش سوا آموزی در میان عشایر و روستائیان نیز در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است.
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