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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

معاون سیاسی و امنیتی استاندارکهگیلویه و بویراحمد:

فعالیت‌های سوادآموزی در استان روند رو به رشدی داشته است

فعالیت‌های سوادآموزی در استان روند رو به رشدی داشته است

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه وبویراحمد افزود: فعالیت‌های سوادآموزی در استان روند رو به رشدی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر دوشنبه در نشست با مدیر کل آموزش و پرورش استان افزود: فعالیتهای سوادآموزی در استان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی با تلاش و همت و تعامل با سرعت به پیش می رود.

وی بیان داشت: در این راستا نشست‌های مختلفی در شهرستان‌ها و مناطق مختلف با حضور استاندار و دیگر اعضای شورای پشتیبانی استان برگزار می شود.

محمدی این نشست‌ها را زمینه ای برای دستیابی سریع به اهداف تعیین شده در سواد آموزی استان عنوان کرد و گفت: فرمانداران و دیگر دستگاه‌های استان  به ویژه دستگاههای عضو شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در تحقق و پوشش حجم ابلاغی وارتقاء کیفیت برنامه ها نقش مهمی دارند.

وی تصریح کرد: گسترش سوا آموزی در میان عشایر و روستائیان نیز در سالهای اخیر رشد بسیار زیادی داشته است.

کد مطلب 3755379

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