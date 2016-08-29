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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۴۹

مدیر کل حوزه هنری لرستان خبر داد؛

درخشش هنرمندان لرستانی در جشنواره هنرهای تجسمی«حقوق بشر آمریکایی»

درخشش هنرمندان لرستانی در جشنواره هنرهای تجسمی«حقوق بشر آمریکایی»

خرم آباد- مدیر کل حوزه هنری لرستان از درخشش هنرمندان این استان در جشنواره سراسری هنرهای تجسمی«حقوق بشر آمریکایی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیدی پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در آیین اختتامیه جشنواره هنرهای تجسمی «حقوق بشر آمریکایی» که در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد هنرمندان لرستانی توانستند جوایز نخست بخش کاریکاتور و برگزیده بخش پوستر جشنواره را از آن خود کنند.

وی گفت: آرش فروغی کاریکاتوریست جوان و خلاق حوزه هنری لرستان که پیش از این توانسته بود رتبه اول جشنواره بین المللی  هولوکاست راکسب کند این بار نیز جایزه ویژه بخش چهره جشنواره سراسری  حقوق بشر آمریکایی را از آن خود کرد تا نماینده شایسته ای برای کاریکاتور لرستان باشد.

مدیر کل حوزه هنری لرستان ادامه داد: همچنین یاسر دلفان دیگر هنرمند لرستانی هم که در بخش پوستر این جشنواره حاضر بود رتبه برگزیده را به خود اختصاص داد تا حوزه هنری لرستان کارنامه قابل قبولی در این جشنواره داشته باشد.

امیدی پور گفت: در این جشنواره ۸۰۰ اثر تجسمی از ۳۵۰ هنرمند در رشته های مختلف تجسمی از سراسر کشور حضور داشتند.

کد مطلب 3755381

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