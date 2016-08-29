۱۴۰ میلیارد تومان پروژه در شیراز افتتاح شد/تقدیر از خبرنگار مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعالیشوندی ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از کارمندان نمونه و خبرنگاران برتر، گفت: خوشبختانه خدمات دولت در شهرستان شیراز کاملا قابل مشاهده است که در این راستا در هفته دولت نیز ۷۶ پروژه با ارزش ۱۴۰ میلیارد تومان افتتاح شد.

وی ادامه داد: طی سه سال گذشته با تمامی کمبودها و مشکلات مالی اجازه ندادیم خدمات رسانی به مردم کاهش داشته باشد.

فرماندار شیراز با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه های هفته دولت حضور مسئولین در میان مردم است، تاکید کرد: در این هفته تمامی مدیران شهرستان شیراز در بخش های مختلف در میان مردم حاضر شدند تا از نزدیک با مباحث و مشکلات مردم آشنا شوند.

عالیشوندی افزود: نه تنها افتتاح پروژه درهفته دولت برای حضور در کنار مردم لازم بود اما زمانیکه مردم، مسئولین را در کنار خود ببینند و مشکلات خود را با آنها مطرح کنند احساس امید و امنیت ایجاد می شود.

وی تاکید کرد: خبرنگاران و رسانه های استان فارس در هفته دولت تمام تلاش خود را انجام دادند تا مردم با خدمات دولت بیش از گذشته آشنا شوند و از طرفی مشکلات و موانع به گوش مسئولین برسانند.

دراین مراسم از خبرنگار مهر تقدیر شد .