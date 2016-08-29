مجید روستا در گفتگو با خبرنگار مهر، بافت های تاریخی را یکی از عرصه های فعالیت دولت در خصوص بازآفرینی شهری عنوان و اظهار کرد: ۲۵ هزار هکتار بافت تاریخی در شهرهای کشور وجود دارد.

وی با بیان این که سند ملی بازآفرینی، در سال ۹۳ به تصویب هیئت دولت رسید، از پایلوت شدن ۱۲ شهر کشور در قالب این سند ملی خبرداد و گفت: گرگان سومین شهر کشور بود که به عنوان پایلوت کشور انتخاب شد و در این طرح محله های سرچشمه، سبزه مشهد، دوشنبه ای و دباغان اولویت کار قرار گرفت.

روستا با تاکید بر این که دولت به دنبال حضور مستقیم یا انجام کارهای صرفا کالبدی نیست، ادامه داد: استفاده از ظرفیت های بافت های تاریخی بخصوص بازیابی هویت محلات در دستور قرار گرفته است.

وی خواستار توجه به محورهای تاریخی و ابنیه با ارزش شد و اضافه کرد: دنبال این هستیم که از ارزش فرهنگی کشور دفاع کنیم و با تزریق کاربری های جدید به این بافت ها بعد از مرمت، هویت گذشته این بافت ها متناسب با نیاز امروز شهری کشور بازشناسی شود.

عضو هیئت مدیره عمران و بهسازی شهری ایران، گرگان را موفقترین تجربه بازآفرینی شهری در بین مراکز استان ها عنوان کرد و گفت: با توجه به اقداماتی که در حوزه تکایا و خانه های تاریخی مشاهده می کنیم اتفاقات بسیار شایسته ای در گرگان رخ داده است.

وی خواستار حضور دستگاه های دیگر مانند نظام مهندسی، شهرداری، سازمان میراث فرهنگی در کنار این اقدامات شد و افزود: امیدواریم محلات را با رویکر اجتماعی و محلی توسعه دهیم.

روستا با بیان این که آن جایی که هستیم آغاز یک راه است و پایان کار نیست، اظهار کرد: این اقدامات می تواند سرمایه های مادی شهر را به سمت این بافت های هدایت کند.

وی نقش شرکت عمران و بهسازی شهری ایران را به عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، هماهنگ کننده عنوان کرد و افزود: اقدامات ما صرفا پایلوت سازی است با این حال تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی برای مقاوم سازی به ساکنان مناطق داده می شود.

وی تصریح کرد: ۲۷۰ گونه از محلات تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

روستا ادامه داد: هدف این است که از طریق اعتباراتی که به صورت غیر مستقیم هزینه می کنیم توجه سایر دستگاه ها بخصوص مدیریت شهری به این سمت هدایت کنیم.

وی از افزایش چند برابری اعتبارات خبرداد و گفت: در حوزه بافت های فرسوده ۸۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: البته هدف ما اصلی صرفا منابع مالی دولتی نیست بلکه اقداماتی که انجام می شود می تواند منابع بخش خصوصی را همراه داشته باشد.

روستا خاطرنشان کرد: این ظرفیت ها می طلبد تا در حوزه گردشگری تاریخی هم اقداماتی انجام شود تا در شهرهایی مثل گرگان فقط گردشگران طبیعی نداشته باشیم.