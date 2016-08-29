به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی حاتمی در نشست خبری همایش صیانت از وقف، گفت: این همایش دو روزه به منظور معرفی اهمیت و جایگاه وقف در کشور در روزهای ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۵ در مشهد برگزار می شود. در این همایش اقدامات سازمان های مذکور بررسی خواهد شد و همچنین با حضور رئیس قوه قضاییه برنامه ریزی های لازم برای صیانت از وقف مطرح می شود.

وی با اشاره به دستاوردهای سه نهاد مسئول در خصوص موقوفات گفت: سازمان های اوقاف، ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها در رابطه با رفع مشکلات موجود در رابطه با زمین های وقفی تلاش های زیادی انجام دادند.

حاتمی با اشاره به اینکه درصد زیادی از املاک موقوفه در حیطه املاک طبیعی بود گفت: به منظور اجرای قانون و رفع ابهامات دستگاه های مذکور در این رابطه جلسات متعددی با هم داشتند تا مشکل تثبیت مالکیت زمین های موقوفه بررسی و حل شود.

معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف افزود: به منظور رفع ابهامات تفاهم نامه ای بین این دستگاه ها منعقد شد تا جلوی فعالیت بسیاری از موقوفه خواران گرفته شود. به طوری که یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی که ممکن بود مورد تصرف قرار گیرد حفاظت شد.

وی در خصوص سنددار شدن زمین های موقوفه نیز توضیح داد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سالانه ۵۰۰ جلد سند برای موقوفات صادر می شد اما از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۸ سالانه ۱۴۰۰ سند صادر شد.

حاتمی با ابراز افزایش سه برابری صدور سند برای زمین های موقوفه در بازه زمانی پس از انقلاب گفت: بعد از تفاهم نامه ای که در سال ۸۸ بین نهادهای مذکور منعقد شد سالانه ۷ هزار جلد سند مالکیت برای زمین های موقوفه صادر می شود.

معاون اوقافی و حقوقی سازمان اوقاف با انتقاد از عملکرد برخی از مسئولان در رابطه با مسئله وقف اظهار داشت: صیانت وقف تنها وظیفه سازمان اوقاف نیست بلکه موقوفات یک میراث ماندگار از گذشته تا به امروز است.

وی با بیان اینکه نیمی از موقوفات در کشور سند ندارند اظهار داشت: بسیاری از موقوفات از سال های گذشته تا به امروز سند ندارند و از سویی درآمدی هم برای آنها وجود ندارد و ما بارها مشکلات مربوط به زمین های وقفی را به دولت و مجلس اعلام کردیم اما گوش آنها بدهکار این مساله نیست.

حاتمی از بدهکار بودن دولت به موقوفات خبر داد و افزود: نه در برنامه ششم توسعه و نه در بودجه وضعیت اوقاف دیده نشد و این در حالی است که نیمی از موقوفات کشور در معرض تصرف و آسیب قرار دارند.

وی ادامه داد: از دولت انتظار می رود که جلوی موقوفه خواری و تصرف موقوفات را بگیرد تا اینکه خود دولت متصرف موقوفات باشد.