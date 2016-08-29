  1. استانها
  2. تهران
۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۵۵

فرماندار قرچک:

رشد ۱۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات و پروژه ها در قرچک به ثبت رسید

رشد ۱۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات و پروژه ها در قرچک به ثبت رسید

قرچک-فرماندار شهرستان قرچک گفت: با تلاش های صورت گرفته و توجه دولت، امسال شاهد رشد ۱۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات و پروژه ها به نسبت سال گذشته آن بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور پیش از ظهر دوشنبه در نشست با امام جمعه، ائمه جماعات، علما و روحانیون شهرستان قرچک با اشاره به در پیش بودن سفر رییس جمهور اظهار داشت: بدون تردید حضور رییس جمهور و اعضای دولت در منطقه، برکات و دستاوردهای فراوانی را به همراه خواهد داشت.

فرماندار قرچک با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم در این شهرستان افزود: تلاش ها و اقدامات دولت یازدهم در حوزه های مختلف همزمان با هفته دولت به نمایش درآمده است.

وی با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای افزایش اعتبارات شهرستان قرچک ادامه داد: با تلاش های صورت گرفته و توجه دولت، امسال شاهد رشد ۱۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات و پروژه ها به نسبت سال گذشته آن بودیم.

فرماندار قرچک با تأکید بر این نکته که باید از همه ظرفیت های موجود برای حل مشکلات شهرستان استفاده کرد، گفت: امروز برخی مشکلات زیرساختی در شهرستان قرچک وجود دارد که به اطلاع مسئولان رسیده و در جریان سفر رییس جمهور نیز مورد تأکید قرار می گیرد.

کد مطلب 3755389

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها