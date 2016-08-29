به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ادارات کل تابعه وزارت کار و تعاون در اردبیل تصریح کرد: از این تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۰ فقره رأی در مراجع قضایی و سه هزار و ۶۰۰ فقره رأی نیز در شوراهای حل اختلاف صادر شده است.

وی به انجام ۱۹ هزار مورد بازرسی از محیط‌های کاری و گزارش ۹۷۰ مورد حوادث ناشی از کار اشاره و تأکید کرد: در سه سال اخیر ۳۳۰ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۸۳۱ تعاونی فعال در استان وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۵۰۸ تعاونی در سه سال اخیر ایجاد شده است.

به گفته رحیمی اعضای تعاونی‌های فعال از ۳۸۰ هزار نفر به ۸۳ هزار نفر افزایش یافته و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید رشد اعضا با ۲۳ درصد همراه است.

وی افزود: همچنین اشتغال‌زایی حوزه تعاون نیز از ۱۶ هزار نفر رسیده و تنها در طول سه سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ مورد اشتغال ایجاد شده است.

وی در خصوص وضعیت آموزش‌های مهارتی عمومی و تخصصی ادامه داد: در طی سه سال گذشته در قالب ۸۲۸ دوره برای ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر دوره آموزشی برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میزان واگذاری مسکن مهر را ۱۰ هزار واحد از سهمیه ۱۲ هزار واحدی برشمرد و گفت: در عین حال تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

رحیمی با اشاره به اجرای سه طرح اقتصاد مقاومتی ادامه داد: توانمندسازی فقرا و محرومان در قالب تعاونی‌های فراگیر، توانمندسازی فقرا و محرومان در قالب تعاونی عام و گسترش مالکیت عمومی در قالب شرکت‌های توسعه دنبال می‌شود.