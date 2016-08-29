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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

مدیرکل تعاون و کار اردبیل:

۱۵ هزار شکایت از محیط‌های کاری اردبیل واصل شد/افزایش اشتغال تعاون

۱۵ هزار شکایت از محیط‌های کاری اردبیل واصل شد/افزایش اشتغال تعاون

اردبیل – مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از وصول ۱۵ هزار و ۵۰۰ فقره شکایت از محیط‌های کاری استان در طول سه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ادارات کل تابعه  وزارت کار و تعاون در اردبیل تصریح کرد: از این تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۰ فقره رأی در مراجع قضایی و سه هزار و ۶۰۰ فقره رأی نیز در شوراهای حل اختلاف صادر شده است.

وی به انجام ۱۹ هزار مورد بازرسی از محیط‌های کاری و گزارش ۹۷۰ مورد حوادث ناشی از کار اشاره و تأکید کرد: در سه سال اخیر ۳۳۰ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۸۳۱ تعاونی فعال در استان وجود دارد، اضافه کرد: از این تعداد ۵۰۸ تعاونی در سه سال اخیر ایجاد شده است.

به گفته رحیمی اعضای تعاونی‌های فعال از ۳۸۰ هزار نفر به ۸۳ هزار نفر افزایش یافته و در طول فعالیت دولت تدبیر و امید رشد اعضا با ۲۳ درصد همراه است.

وی افزود: همچنین اشتغال‌زایی حوزه تعاون نیز از ۱۶ هزار نفر رسیده و تنها در طول سه سال گذشته پنج هزار و ۳۰۰ مورد اشتغال ایجاد شده است.

وی در خصوص وضعیت آموزش‌های مهارتی عمومی و تخصصی ادامه داد: در طی سه سال گذشته در قالب ۸۲۸ دوره برای ۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر دوره آموزشی برگزار شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان میزان واگذاری مسکن مهر را ۱۰ هزار واحد از سهمیه ۱۲ هزار واحدی برشمرد و گفت: در عین حال تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

رحیمی با اشاره به اجرای سه طرح اقتصاد مقاومتی ادامه داد: توانمندسازی فقرا و محرومان در قالب تعاونی‌های فراگیر، توانمندسازی فقرا و محرومان در قالب تعاونی عام و گسترش مالکیت عمومی در قالب شرکت‌های توسعه دنبال می‌شود.

کد مطلب 3755392
محمد میرزایی ناطق

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