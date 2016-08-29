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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد:

۱۲مؤسسه دولتی وغیردولتی فعالیتهای سوادآموزی استان راپوشش می دهند

۱۲مؤسسه دولتی وغیردولتی فعالیتهای سوادآموزی استان راپوشش می دهند

یاسوج- مدیر کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲مؤسسه دولتی و غیر دولتی فعالیتهای سوادآموزی را شهرستانها ومناطق مختلف استان انجام می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای افزایش فعالیت‌های سوادآموزی در استان  ۲۴ دستگاه مختلف با این نهاد همکاری می کنند.

وی بیان داشت: در سال گذشته با مشارکت این دستگاه‌ها  ۸۹ درصد حجم ابلاغی تحت پوشش قرار گرفت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: حجم ابلاغی سوادآموزی امسال برای دوره های مختلف پنج هزار و ۶۰۰ نفر است.

وی افزود: تا کنون بیش از ۴۰ درصد از این حجم شناسایی و تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.

زارع پور استان را جزو استان‌های برتر کشور در این راستا عنوان کرد و گفت: شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در سال گذشته رتبه پنجم را بین استان‌های کشور کسب کرد.

کد مطلب 3755397

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