۱۲مؤسسه دولتی وغیردولتی فعالیتهای سوادآموزی استان راپوشش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارع پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در راستای افزایش فعالیتهای سوادآموزی در استان ۲۴ دستگاه مختلف با این نهاد همکاری می کنند.
وی بیان داشت: در سال گذشته با مشارکت این دستگاهها ۸۹ درصد حجم ابلاغی تحت پوشش قرار گرفت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: حجم ابلاغی سوادآموزی امسال برای دوره های مختلف پنج هزار و ۶۰۰ نفر است.
وی افزود: تا کنون بیش از ۴۰ درصد از این حجم شناسایی و تحت پوشش سوادآموزی قرار گرفته اند.
زارع پور استان را جزو استانهای برتر کشور در این راستا عنوان کرد و گفت: شورای پشتیبانی سوادآموزی استان در سال گذشته رتبه پنجم را بین استانهای کشور کسب کرد.
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