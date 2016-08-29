به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی برزگر ظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و جدید دانشگاه پیام نور استان زنجان با بیان اینکه ارتقای جایگاه آموزش عالی و منشا تحولات شدن دانشگاهها از اهداف ما است، افزود: دانشگاه پیامنور زنجان جزو دانشگاههای موفق در حوزههای فرهنگی و ورزشی بوده که این امر مرهون زحمات کارکنان و اعضای این دانشگاه است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور به برگزاری جشنواره ملی نانوتکنولوژی و جشنواره ملی حرکت دانشگاه پیام نوراشاره کردو گفت: برگزاری این جشنوارهها خلاقیت دانشجویان دانشگاه پیام نور را عملیاتی میکند.
نجفی افزود: برنامه های قرانی و فرهنگی مایه افتخار برای دانشگاه پیام نور است و خوشبختانه در این حوزهها دانشگاه پیام نور خوب درخشیده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور به فعالیت چهار هزار هیئت علمی در دانشگاه پیام نور کشور به عنوان بزرگترین دانشگاه دولتی اشاره کرد و افزود: دانشجویان ولینعمت دانشگاه هستند و همه تلاش مسؤولان این است که دانشجو به هدف و افق علمی بالا دست پیدا کند و همکاری مسئولان استانی با دانشگاهیان در رشد زیرساختهای دانشگاه بسیار مهم است.
نجفی به منویات امام خمینی (ره) درباره اینکه افق کشور از دانشگاهها ترسیم و آینده کشور توسط دانشگاهها تعیین میشود اشاره کردو افزود: مقام معظم رهبری به این امر تاکید دارند که آینده کشور به دست دانشگاهها است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور اندیشه اسلامی در دانشگاه و رواج آن در این مراکز فرهنگی و علمی بسیار مهم است، افزود: فعالیتهای قرآنی یکی از برنامههای شاخص این دانشگاه است و دبیرخانه قرآنی در استان زنجان برنامههای قرآنی این دانشگاه را تأمین کرده است.
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