شهرستان قرچک از بسیاری امکانات محروم بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی پیش از ظهر دوشنبه در جریان نشست ائمه جماعات با فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به در پیش بودن سفر رییس جمهور به منطقه اظهار داشت: شهرستان قرچک از ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار بالایی برخوردار است.

امام جمعه شهرستان قرچک با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی این منطقه افزود: شهرستان قرچک دارای جمعیت جوانی است و به عنوان جوان ترین شهرستان به حساب می آید و باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

وی با تأکید بر این نکته که باید از فرصت حضور رییس جمهور در منطقه نهایت استفاده را برد، ادامه داد: باید مشکلات، انتظارات و دغدغه های مردم در جریان این سفر مطرح گردد تا مسئولان کشور متوجه عقب ماندگی های شهرستان شوند.

اسماعیلی با اشاره به ضرورت افزایش امکانات و خدمات در شهرستان قرچک یادآور شد: شهرستان قرچک از بسیاری امکانات محروم بوده و باید مورد توجه جدی باشد.

امام جمعه قرچک گفت: باید زمینه سازی لازم برای حضور مردم در مراسم و برنامه های سفر رییس جمهور به منطقه فراهم شده و روحانیون در این زمینه نقش مهمی را ایفا می کنند.