تنها راحل مشکلات فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم نجفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی است که چهار هزار هیئت علمی دارد.
وی به بومیسازی دانشگاه پیامنور و توجه به ظرفیت استانها در پذیرش دانشجو اشاره کردو ادامه داد: فعالیت دانشجویان در این رشتهها به رشد زیرساختهای استان میکند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور به بحث تولید و اقتصاد در دانشگاه اشاره کرد و گفت: فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاه کمک شایانی به این امر میکند.
نجفی برزگر با بیان اینکه دانشگاه های پیام نور استان زنجان توانسته اند درز یمنه های مختلف علمی و فرهنگی موفق عمل کنند، افزود: دانشگاه پیام نور در استان زنجان موفق عمل کرده و توانسته در زمینه تربیت دانشجویان موفق عمل کند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور به فراهم ساختن زیرساختها لازم برای ادامه تحصیل کارکنان و نیروهای نظامی اشاره کردو افزود: شعار دانشگاه پیام نور تحصیل در همه جا و همه وقت است تا از این طریق دسترسی به آموزش عالی در دانشگاه پیام نور باشد.
نجفی به فعالیت ۵۰۰ مرکز و واحد دانشگاه پیام نور در استانها اشاره کرد و تصریح کرد: در آمایش آموزش عالی دانشگاه پیام نور نقش ویژهای دارد و در این زمینه توجه ویژهای به امر تحصیلات تکمیلی شده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: شبکههای الکترونیکی یک متد جدید در امر آموزش محسوب میشود ودر همین راستا فعالیتهای مربوط از سوی مسؤولان دانشگاه انجام میشود.
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