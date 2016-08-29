به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد ستاری ظهر دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی ادارات کل تابعه وزارت کار و تعاون در اردبیل تصریح کرد: مشاوره ژنتیک به صورت پایلوت در اردبیل و گرمی انجام می‌شود و در حال حاضر روند مطلوبی در اجرا دارد.

وی افزود: با هدف پیشگیری از معلولیت مشاوره ژنتیک در استان دایر شده و با استقبال زوجین افزایش تعداد دفاتر در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان برنامه‌های دیگر پیشگیری از معلولیت را متمرکز در پیشگیری از تنبلی چشم و ناشنوایی برشمرد و متذکر شد: در پیشگیری از تنبلی چشم ۱۷۴ هزار کودک تحت پوشش قرار گرفته و میزان تحت پوشش از ۸۲ درصد در سال ۹۳ به ۸۵ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.

ستاری اضافه کرد: در پیشگیری از ناشنوایی نیز ۵۲ هزار کودک تحت پوشش برنامه پیشگیری قرار گرفته‌اند و درصد تحت پوشش از ۵۶ در سال ۹۳ به ۸۷ درسال ۹۴ افزایش یافته است.

وی از جمله مهمترین برنامه‌های پیشگیری از ناشنوایی را کاشت حلزون برشمرد و افزود: کاشت حلزون در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود ناشنوایی ۱۰۰ درصدی را به دنبال دارد.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان هزینه کاشت حلزون ۳۰۰ میلیون ریال است که از این میزان ۲۲۰ میلیون ریال توسط صندوق توسعه ارزی و مابقی توسط بهزیستی و خانواده فرد تأمین می‌شود.

وی همچنین به فعالیت مراکز تربیت شنوایی در شهرستان‌ها اشاره کرد و افزود: در پی مراجعه شهروندان رسیدگی به وضعیت شنوایی مراجعه‌کننده در اسرع وقت انجام می‌شود.