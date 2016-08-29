ادارات فارس خدمت رسانی به مراجعین را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی پژوهش جهرمی ظهر دوشنبه در مراسم تقدیر از کارمندان و خبرنگاران شهرستان شیراز با بیان اینکه فلسفه راه اندازی ادارات مختلف خدمات رسانی به مردم است، تاکید کرد: اگر قرار بود که مراجعه کنندگان ساعت ها و روزها وقت خود را در ادارات تلف کنند دیگر نیازی به سازمان و نهاد وجود ندارد.

وی ادامه داد: راه اندازی سازمانها و دارات مختلف برای رفع مشکلات مردم است نه اینکه مراجعین با مشکلات بیشتری مواجه شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس یادآور شد: کارمند یا کارشناسی که صبح دیر در محل کار حاضر می شوند، صبحانه میل می کند و ساعتی هم برای انجام کارهای دیگر اختصاص می دهد و سپس سوار سرویس می شود و به منزل بر می گردد هیچگونه کارایی ندارد.

پژوهش با بیان اینکه حقوق مشخص نباید دلیلی برای انجام ندادن کار باشد، گفت: زمانیکه یک نفر برای کار به نهادی مراجعه می کند در قرارداد خود میزان حقوق و مزایا را مشاهد کرده بنابر این دلیل ندارد که کمبود حقوق را بهانه ای برای انجام ندادن کارعنوان کند.

وی یادآورشد: دلیلی ندارد که اگر مراجعه کننده آشنا باشد کاراو زودترانجام شود و اگر مراجعه کننده ای آشنا نداشته باشد باید در ادارات ماندگار شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار فارس تاکید کرد: برخی مواقع قانون اجازه انجام برخی از کارها را نمی دهند که به کار بردن کلمه نه نیز باید با روی خوش و زمان مناسب باشد.

پژوهش افزود: اگرامروز شاهد توسعه و پیشرفت برخی از کشورها هستیم تنها به دلیل برنامه ریزی مناسب برای ساعت کار است که باید اینگونه مباحث را در کشور توسعه داد.

به پزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از کارمندان نمونه و