به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی توسعه مهارتهای یاددهی- یادگیری به همت کرسی یونسکو در آموزش مهندسی و با همکاری دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران، برای استادان معدن و زمینشناسی دانشگاههای افغانستان آغاز شده است.
این دوره آموزشی از ۶ شهریور آغاز شده و تا ۱۰ شهریور ادامه دارد و در این مدت، ۲۵ نفر از استادان معدن و زمینشناسی دانشگاههای پلیتکنیک کابل، بلخ و دانشگاه کابل در ارتباط با توسعه مهارتهای یاددهی- یادگیری آموزشهای تخصصی را فرامیگیرند.
هدف از اجرای این دوره، ارائه روشهایی برای بالابردن کیفیت آموزش و شامل مجموعه فعالیتهایی است که باید در زمان آماده سازی و اجرای یک درس یا یک برنامه آموزشی صورت گیرد تا کیفیت آموزش عرضه شده از سطح قابل قبولی برخوردار باشد.
در این دوره موضوعاتی با عناوین تدارک تدریس هدفدار، سبکهای یاددهی- یادگیری، سنجش دستاوردهای یادگیری، تجربیات تدریس و کنترل کیفیت برنامههای آموزشی ارائه شد.
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