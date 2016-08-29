انفجار تروریستی در ۸۰ کیلومتری کربلا/زائران ایرانی آسیب ندیدند

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید خبر وقوع چند انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا، افزود: این انفجارها در منطقه عین التمور در ۸۰ کیلومتری کربلا رخ داده است.

وی ادامه داد: با توجه به بعد مسافت محل وقوع حوادث تروریستی از کربلای معلا، در این حادثه به هیچ یک از زائران ایرانی آسیبی وارد نشده است.

مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت تاکید کرد: وضعیت زائران ایرانی کاملا در شرایط عادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، یک انفجار انتحاری در استان «کربلا» به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، العربیه اعلام کرده است که در این انفجار ۱۸ نفر شهید شده اند.

طبق اعلام این رسانه عرب زبان، در جریان این انفجار همچنین ده ها نفر زخمی شدند.