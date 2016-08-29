آمادگی هلال احمر برای همکاری با یونسکو/شعار ۱۰ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در نشست با دبیرکل و کارشناسان کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به ا ینکه ارتباط میان کمیته ملی یونسکو و هلال احمر در حوزه های مختلفی میسر بوده و به هم افزایی در ماموریتها منجر خواهد شد، گفت: ذخیره بسیاری از اطلاعات و دستورالعملها در دسترس کمیته ملی یونسکو است و هلالاحمر هم زمینههای مهمی برای استفاده از این ذخایر غنی را دارد.
وی حوزههای آموزش، جوانان و موضوعات اجتماعی را از زمینههای همکاری میان دو طرف عنوان و اظهار کرد: جمعیت هلالاحمر نهادی کاملا عملیاتی است و نیاز به حمایتهای مغزافزاری و نرمافزاری دارد و از سویی اطلاعات موجود در کمیته ملی یونسکو باید به سمت جامعه هدایت و عملیاتی شود.
«افزایش تابآوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلالاحمر
ضیائی با تاکید بر اینکه «افزایش تابآوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلالاحمر است، خاطرنشان کرد: این افزایش تابآوری در حوزههای مختلفی چون فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که به شدت ضریب آن در کشورمان پایین است، عملیاتی خواهد شد و در این زمینه افزایش تابآوری اجتماعی از اهمیت بیشتری برای تاثیرگذاری عمیق در جامعه برخوردار است.
به گفته وی، بلایا اساسا در ادبیات بحران، جایی ندارد و آنچه اکنون به آن بلایا میگویند، در اصل نتیجه تهاجم انسانی به طبیعت و محیطزیست است و همه اینها در نتیجه به میزان آسیبپذیری و کاهش تابآوری جوامع ارتباط دارد.
اقدام بدون تفکر و اطلاعات کافی؛ پیمودن راه باطل است
رئیس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه باید با درک و مفاهمه بیشتر و بهرهگیری از پروژههای کمیته ملی یونسکو زمینههای مشترک همکاری را تعیین کرد، گفت: هدف اصلی این است که جهانی، فکر؛ منطقهای، عمل و امروز اقدامات را عملیاتی کنیم؛ چراکه اقدام بدون تفکر و اطلاعات کافی؛ پیمودن راه باطل است؛ لذا آمادهایم تا در برنامهای منسجم و مستمر کمیته تلفیقی را تشکیل داده و ضمن بررسی زمینههای همکاری، برنامهها را تصویب و عملیاتی کنیم؛ رویکردها را تغییر داده و از عمل فوری و بدون فکر فاصله گرفته و به اقدام متناسب و مبتنی بر دانش و اطلاعات برسیم.
ضرورت استخراج مفاهیم بشردوستی از فرهنگ غنی ملی و دینی
ضیائی همچنین درباره ضرورت استخراج مفاهیم غنی بشردوستی از فرهنگ غنی ملی و دینی ایران اسلامی، اذعان کرد: بر این اساس آمادهایم تا در موضوع فرهنگ و میراث فرهنگی ایران با همکاری کمیته ملی یونسکو مفاهیم مرتبط با بشردوستی را که در ادبیات غنی کشور وجود دارد، جمع آوری کنیم؛ البته در این زمینه جمعیت گنجینهای از خدمات هلالاحمر در آموزههای قرآنی و دینی و پیشوایان معصوم را در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه جامعه ما ایرانی - اسلامی است، خاطرنشان کرد: لذا هر رنگی بخواهیم بگیریم، نشان از هویت فردی، ملی و دینی ما دارد و باید در برنامهریزیها به این مهم توجه کامل داشت و در این زمینه هم کمیته بینالمللی صلیبسرخ در ارتباط دائم با حوزه علمیه قم بوده و معتقد است که شناخت تفکر مردم، هویت شخصی و ملی افراد تاثیر مستقیمی در نحوه کمکرسانی موثر و مفید خواهد داشت.
فهرست پروژههای کمیته ملی یونسکو برای همکاری بیشتر در اختیار هلالاحمر قرار میگیرد
دکتر سعدالله نصیری قیداری دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو هم با اشاره به اینکه زمینه خوبی برای فعالیتهای مشترک با هلالاحمر در حوزههای آموزش، جوانان و امور اجتماعی و حتی ارتباطات و رسانه و علوم طبیعی وجود دارد، عنوان کرد: تمامی کشورها بر اساس برنامه توسعه پایدار سازمان ملل موظفند هماهنگ با جامعه ملل اقدامات موثری را در حوزه افزایش توانمندی جامعه و شهرهای تاب آور و پایدار انجام دهند و در این زمینه میتوان همکاری مناسبی با هلالاحمر داشت.
وی با بیان اینکه فهرست پروژههای کمیته ملی یونسکو برای همکاری بیشتر در اختیار هلالاحمر قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در این زمینه پیشنهاد میشود تا با تشکیل کمیته تلفیق نحوه اجرای برنامهها هر سه تا چهار ماه پیگیری و همکاریهای لازم اجرایی شود.
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با ارائه پیشنهاد اختصاص جایزهای در یونسکو برای فعالیتهای مرتبط با هلالاحمر، افزود: از این طریق افراد فعال در حوزههای فعالیتهای هلالاحمر برای پیشبرد این اهداف بیش از پیش تشویق خواهند شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه گروه آموزش کمیته ملی یونسکو پیگیر تحقق چهارمین هدف توسعه پایدار (آموزش همگانی و فراگیر) است، خاطرنشان کرد: سند ملی چهارمین هدف توسعه پایدار(آموزش همگانی و فراگیر) در دست تنظیم است و آسیبشناسیهای آموزش با توجه به اجرای برنامه در سالهای گذشته انجام و مقرر شده تا در آموزش همگانی، نگاهی فرابخشی داشت؛ بر این اساس میتوان در حوزه آموزش با همکاری کارشناسان هلالاحمر وارد عمل شده و در این زمینه از توان رسانه ملی نیز بهره لازم را ببریم.
تاکید بر پرهیز از موازیکاری و هماهنگی با نهادهای بین المللی
دکتر سید حمید جمالالدینی معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر هم در این نشست با یادآوری اینکه در حوزه فعالیتهای اجتماعی و پیشگیری از حوادث چندین نهاد و بخشهای مختلفی در کشور فعال هستند، تاکید کرد: بر این اساس باید در اجرای برنامهها از موازیکاری پرهیز کرد تا کارهایی کسان با روکشهای متفاوت و محتوای یکسان عرضه نکرده و در بخشهای مهم ظرفیتهای خود را از دست ندهیم.
وی همچنین بر هماهنگی با نهادهای بین المللی که وظایف مشترکی دارند و تقسیم وظایف با آنها تاکید کرد.
دکتر مسعود حبیبی؛ رئیس سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر در این نشست گفت: اهداف یونسکو بسیار نزدیک به اهداف جمعیت است و یکی از ظرفیتهای ارزشمند آن، نیروی جوانی است که از ۵ تا ۲۹ سال در ۳۵۰۰ مهد، در ۸ هزار مدرسه، ۹۸۰ کانون دانشجویی، ۷۵ شهر و ۳۸ کانون حوزه های علمیه زیر پوشش جمعیت هلالاحمر قرار دارند.
ضرورت تشکیل کمیته فرهنگی
حجت الاسلام زاهدی معاون فرهنگی حوزه نمایندگی ولیفقیه نیز در این زمینه گفت: ایران، جامعه اسلامی است و فرهنگ غنی ایران با فرهنگ اسلامی آمیخته است، لذا باید کمیته فرهنگی بهمنظور رسیدگی به شرایط روحی و روانی بازماندگان حوادث در زیرمجموعه کمیته ملی یونسکو نیز تشکیل شود.
دکتر مجید یارمند مشاور رئیس جمعیت در امور برنامهریزی و بودجه با اشاره به ظرفیتهای بالایی که در هلالاحمر به عنوان یک نهاد کاملا مردمی و خیریه وجود دارد، گفت: لذا در این جمعیت به علت ساختاری کاملا چابک و راحت، میتوان پروژههای مهمی را طراحی، سرمایه گذاری و اجرایی کرد.
وی با تاکید بر اینکه هلالاحمر میتواند در کمیتههای ۱۳گانه کمیته ملی یونسکو و برخی کرسیهای آن با توجه به اقدامات و سوابق خود فعالیت داشته باشد، اظهار کرد: به علاوه هلااحمر در پروژههای کمیته ملی یونسکو هم بهعنوان یک موسسه و نهاد کاملا غیردولتی میتواند در زمینه های اجتماعی و فرهنگی کمک بزرگی به کمیته بکند.
دعوت از هلالاحمر برای شرکت در کرسی بلایای طبیعی کمیته ملی یونسکو
دکتر مهین گزانی مدیرگروه علوم طبیعی کمیته ملی یونسکو نیز با اشاره به اینکه حوزههای محیط زیست و بلایا، هشدارهای قبل از حوادث و اقدامات پس از حادثه، نقاط مشترک همکاری با هلالاحمر است، گفت: هماکنون کمیته ملی یونسکو در ایران کرسی بلایای طبیعی و کرسی دیابت را دارد و اگر زمینه همکاری با هلالاحمر در کرسی بلایا فراهم شود، بسیار مفید خواهد بود ضمن آن که یونسکو در حوادث طبیعی همواره از نخستین سازمانهای فعال بوده و نمونه آن را در زلزله بم و رودبار شاهد بودیم.
آموزش و ترویج روحیه بردباری و شکیبایی در میان پرسنل ستادی هلالاحمر
دکتر عبدالمهدی مستکین مدیر گروه فرهنگ کمیته ملی یونسکو نیز درباره ضرورت همکاری با هلالاحمر، گفت: در این زمینه نگاه کمیته معطوف به پیش از بحران و ترویج روحیه شکیبایی و جوانمردی در جامعه است؛ بر این اساس در مرحله نخست آماده همکاری با هلالاحمر در زمینه آموزش و ترویج روحیه بردباری و شکیبایی در میان پرسنل ستادی هلالاحمر هستیم.
ضرورت مشارکت جوانان در آموزشهای مرتبط با خود
دکتر شیدا مهنام؛ مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیته ملی یونسکو هم با تاکید بر اجرا برنامههای مکشترک برای جوانان و توسط جوانا، گفت: همکاری خوبی با سازمان جوانان هلالاحمر در این زمینه وجود دارد و همکاری اولیه در این زمینه انجام شده و باید جوانان داوطلب را آموزش داد تا هر کدام به عنوان یک نماینده بخش گستردهای از جامعه را آموزش دهند.
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