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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۱

استاندار کهگیلویه وبویراحمد:

۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه آبرسانی اختصاص یافت

۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه آبرسانی اختصاص یافت

یاسوج- استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه آبرسانی به شهرهای لنده، سوق، دهدشت و چرام از طریق سد کوثر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار در سفر اخیر هیئت دولت به استان به این پروژه اختصاص یافت.

وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه‌ های اساسی در حوزه کشاورزی در استان نیز زیر آب بردن سطح وسیعی از مزارع کشاورزی دیم است.

خادمی تصریح کرد: در این راستا  برنامه ‌ریزی های لازم انجام شده و طبق برنامه اراضی دشت "بن" و "موگر" در شهرستان لنده آبی خواهند شد.

وی افزود: در این طرح ۷۰۰ هکتار از این اراضی زیر کشت آبی قرار می گیرند.

استاندار اظهار داشت: بسیاری از پروژه های نیمه تمام استان که در دولتهای قبل کلنگ زنی شده بود در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.

کد مطلب 3755413

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