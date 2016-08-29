۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه آبرسانی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این اعتبار در سفر اخیر هیئت دولت به استان به این پروژه اختصاص یافت.

وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه‌ های اساسی در حوزه کشاورزی در استان نیز زیر آب بردن سطح وسیعی از مزارع کشاورزی دیم است.

خادمی تصریح کرد: در این راستا برنامه ‌ریزی های لازم انجام شده و طبق برنامه اراضی دشت "بن" و "موگر" در شهرستان لنده آبی خواهند شد.

وی افزود: در این طرح ۷۰۰ هکتار از این اراضی زیر کشت آبی قرار می گیرند.

استاندار اظهار داشت: بسیاری از پروژه های نیمه تمام استان که در دولتهای قبل کلنگ زنی شده بود در دولت تدبیر و امید به بهره برداری رسید.