واحد تولیدی بذر قارچ در شهرستان ملارد افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان کشاورزی استان تهران، اسماعیل صارمی اظهار داشت:کارخانه تولید بذر قارچ در شهرستان ملارد با هدف تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی قارچ به بهره برداری رسید.

وی افزود: این کارخانه سالانه ۲۰۰ هزار لیتر بذر قارچ تولید می کند که در جهت خودکفایی و تقویت بنیه اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی ملارد ادامه داد: تولید اسپان قارچ با روش نوین که از محصولات دانش بنیان به شمار می رود، در اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

صارمی اضافه کرد: در هفته دولت علاوه بر بهره برداری از کارخانه تولید بذر قارچ، ۵۰ هکتار اراضی شرکت کشت و صنعت فدک با روش آبیاری قطره ای با هدف مدیریت و بهره برداری درست از منابع آب موجود و بالا بردن ضریب حفاظت از خاک های کشاورزی و حفظ مواد آلی خاک به بهره برداری می رسد.

وی در پایان گفت: کارخانه بسته بندی چای و خشکبار سون با تولید روزانه ۲۰۰ تن انواع چای و خشکبار نیز آماده بهره برداری است.