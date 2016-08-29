تهیه تصویراز«سیاه گوش» برای نخستین بار در «بویین میاندشت»اصفهان

مرتضی جمشیدیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در روزهای گذشته سگ های گله به نوعی گربهسان کوچکبه نام سیاه گوش در بویین میاندشت حمله کردند که دامدار مذکور این حیوان را از چنگ سگها نجات داده است.
وی افزود: این سیاه گوش به اداره حفاظت محیط یست اصفهان تحویل داده شده و با توجه به اینکه این جاندار توسط سگهای گله زخمی شده است هماکنون مراحل درمان را طی می کند و پس از آن در محل زندگی خود رها میشود.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه پیش از این حفاظت محیط زیست اصفهان از وجود سیاه گوش در این منطقه آگاهی داشته است اما تصویری از این حیوان در دست نداشتیم، تاکید کرد: برای نخستین بار توانستیم از این گربه سان کوچک عکس تهیه کنیم.
مشاهده سیاه گوش در دیگر نقاط استان اصفهان
وی اضافه کرد: سیاه گوش پیش از این در اطراف نایین، آران و بیدگل، منطقه کلاه قاضی و شهرضا مشاهده و در این مناطق از وی تصویر تهیه شده است.
جمشیدیان با بیان اینکه سیاهگوش یا کاراکال گربهسانی کوچک است که در خاورمیانه و آفریقا زیست می کند، بیان داشت: نام علمی جاندار یعنی کاراکال نیز برگرفته از واژه ترکی قرهقولاق به معنی «سیاهگوش» است.
وی با اشاره به اینکه این جاندار را به دلیل موهای بلند سیاهرنگی که بر روی گوش دارد به این اسم نامگذاری کردهاند، ابراز داشت: سیاهگوش یکی از سنگینترین و سریعترین گربههای کوچک است و مطالعات ژنتیکی نشان میدهد که گربه طلایی آفریقایی و یوزگربه نزدیکترین خویشاوندان این گربهسان هستند.
به گزارش مهر، نام سیاه گوش در کتاب شاهنامه نیز نقل شده است و به روایت فردوسی، طهمورث نخستین فردی بود که سیاهگوش را به همراه یوز، شاهین و باز اهلی کرد.
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