نمایشگاه توانمندی زنان روستایی استان تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، میراب زاده مسئول امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت:به مناسبت هفته دولت، نمایشگاه توانمندی زنان روستایی در سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شد.

وی افزود: این نمایشگاه شامل غرفه های تولیدات زنان روستایی شهرستان ورامین و عرضه محصولات ارگانیک شهرستان هاست.

میراب زاده ادامه داد: این تولیدات شامل عرقیات گیاهی، زعفران کشت شده توسط زنان، خشکبار و ... بوده که در بسته بندی های جدید عرضه شده است.

کارشناس امور زنان روستایی و عشایری افزود: این نمایشگاه که به همت امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان تهران برگزار شده، نمونه کوچکی از نتایج کمک های صندوق اعتبارات خرد زنان است.

میراب زاده متذکر شد: پروژه صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی یک طرح ملی است که از سال ۸۲ با شعار " هر روستا، یک صندوق " دراستان تهران اجرا شد و درحال حاضر حدود ۴۰صندوق در استان تهران فعال و بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در این صندوق عضو شده اند و از خدمات آن استفاده می کنند.



